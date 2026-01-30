Pedro Acosta: "No quiero tener expectativas muy altas, porque en otras ocasiones me he llevado golpes duros"

El piloto de MotoGP Pedro Acosta (KTM). - PONT GRUP

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Pedro Acosta (KTM) defendió este viernes que la temporada 2026 será "muy importante" en su carrera en el motociclismo, aunque no quiere ponerse "expectativas muy altas" porque "en otras ocasiones" se ha llevado "golpes duros".

"No quiero tener expectativas muy altas, porque en otras ocasiones eso me ha llevado a llevarme golpes duros. Aun así, están trabajando muy duro y creo que el mensaje lo recibieron con bastante claridad, así que seguro que están dando el cien por cien para conseguirlo", comentó en una entrevista compartida por su patrocinador Pont Grup.

El murciano cree que lo que más les faltó en 2025 fue "constancia, sobre todo a principio de temporada". "A final de año sí que estuvimos bastantes veces en el podio y en las carreras menos buenas terminábamos en un top 4 ó 5, que era lo que tendríamos que haber hecho también al inicio del año. Creo que, con más experiencia, podremos dar un paso importante", dijo.

"Hay que tomárselo con calma. Antes de pensar en 2027 está 2026, que creo que es un año muy importante en mi carrera deportiva. Si en 2025 hubiéramos tenido más constancia, creo que el resultado final habría sido distinto. Por eso intento aprovechar la experiencia de 2025 para enfocarme en los resultados de 2026. 2027 ya llegará cuando tenga que llegar", aseguró.

Por eso, desveló que no ha hablado "con nadie" respecto a una posible salida de KTM en 2027. "Tengo un equipo muy bueno detrás y que lo más importante es centrarnos en hacer resultados en 2026, que será lo que permita que marcas de ese nivel puedan fijarse en mí", expresó.

"Seguramente los circuitos en los que tocará salvar los muebles serán Silverstone y Phillip Island. Dentro de lo que cabe, el año pasado Silverstone no fue mal, pero Phillip Island creo que será bastante complicado. Es cierto que allí conseguimos un podio en la sprint, pero la carrera fue bastante dura", comentó sobre un calendario en el que marca como importantes los circuitos de Jerez, "porque correr en casa siempre puede traer sorpresas" y Portugal.

Además, confesó que en 2025 hubo un cambio de actitud, en el que fue "clave marcar objetivos claros". "Una vez nos asentamos dentro de ese 'Top 5', hubo carreras muy buenas. También hubo altibajos, pero incluso en las carreras malas estábamos dentro de los cinco primeros. Creo que a nivel mental dimos un paso muy importante, el equipo que tenía a mi alrededor me ayudó a entender que cuando algo no está en tu mano no puedes hacer mucho más", relató.

"Empecé a trabajar con Carmelo (Morales) en un momento que claramente no era el mejor de mi carrera. Me estaba costando entender muchas cosas y no tenía claro qué estaba pasando. Me ayudó a entender que la opción de ganar ese campeonato ya había pasado y que debía centrarme en otras cosas. Me sirvió para relajarme, para centrarme mejor en mí como piloto, porque estaba claro que cayéndome tanto no iba a llegar a ningún sitio", agregó.

Acosta también analizó la entrada de Liberty Media en el Mundial. "Es muy importante que el organizador pueda acercar mucho más la figura del piloto a los aficionados. Es complicado que una persona de a pie pueda compartir tiempo, especialmente con pilotos de MotoGP, y en ese sentido creo que Liberty lo está haciendo muy bien. Está consiguiendo acercarnos más a los aficionados. Por todo ello, considero que estos cambios son positivos", comentó.

Finalmente, manifestó que no se ve con el "rol de mentor" con pilotos más jóvenes, porque "todavía" le quedan "muchas cosas por aprender". "Lo primero es mi carrera profesional. Ayudar a gente que está empezando, con la poca experiencia que yo pueda tener, creo que para las familias siempre es una ayuda, porque en muchos momentos es fácil sentirse un poco perdido. Mi prioridad es mi carrera, pero si puedo ayudar a otros a no cometer errores que yo sí he cometido, puede ser positivo tanto para mí como para los chavales de la región que aspiran a llegar al Mundial", concluyó.