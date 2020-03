Sam Lowes: "Aprovecho el confinamiento para recuperarme"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este martes que está aprovechando el tiempo durante el confinamiento por el coronavirus para ponerse en forma y recuperar el hombro lesionado que le impidió correr la primera y única carrera de este Mundial de Motociclismo de 2020, la cita inaugural de Catar.

"El hombro no está perfecto, pero está mejorando. Cada día me siento más fuerte y gano en movilidad. Por la noche sigue molestándome pero la mejoría es grande. Necesitaba un tiempo extra para poder tenerlo a punto y, aunque no me gusta tenerlo a raíz de una situación como esta, lo estoy aprovechando para recuperarme al 100%", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Para el británico, tanto el confinamiento y anulación de los Grandes Premios por el coronavirus como la afectación de la pandemia al día a día de la sociedad hace que esta temporada esté siendo "extraña".

"La lesión alteró todos los planes. Trabajé muy duro para poder volver a subirme a la moto en Catar y en parte estoy contento porque lo conseguí", comentó, si bien el dolor aumentó y no pudo competir en la carrera inaugural, la única disputada hasta el momento.

Y ahora, confinado en casa, intenta recuperar el hombro pero no es fácil planificar una preparación física adecuada sin saber cuándo empezará de nuevo la temporada. "Intento mantenerme positivo y mantener la forma y cuando se sepan más detalles, nos pondremos a ello aun más a fondo", reconoció.

"Estoy motivado, positivo y centrado en las cosas que puedo controlar. Lo más importante que logremos vencer colectivamente al virus y superar la pandemia para recuperar la normalidad. Una vez lo hagamos podremos volver a centrarnos en nuestra pasión y en las carreras", manifestó.

La situación actual a nivel global es "muy complicada" para Lowes. "Debemos tomar conciencia de ella, escuchar a los que saben del tema y unirnos para superar los difíciles momentos que nos toca atravesar. Estoy pasando estas semanas en casa en Inglaterra con mi prometida y mi hija. Afortunadamente estamos los tres estamos bien e intentamos disfrutar al máximo este tiempo juntos, señaló.

"Me levanto temprano porque el hombro no me deja dormir del todo bien. Mi hija también se despierta pronto así que enseguida nos ponemos a jugar y desayunamos. Después suelo hacer estiramientos y ejercicios de recuperación para el hombro. En Inglaterra nos permiten salir a correr una vez al día así que no pierdo la oportunidad de hacerlo", desgranó.

A nivel más personal, cree que lo mejor del confinamiento es estar con su hija. "Podemos compartir tiempo de calidad y tranquilidad. Además, estoy teniendo un valioso tiempo extra de recuperación del hombre. Lo peor, a parte de que echo mucho de menos pilotar y los Grandes Premios, es que esta crisis atañe a la salud de las personas y no sabemos ni cómo ni cuando se va a solucionar", lamentó.

Sobre Moto2, cree que este año la categoría volverá a estar "ajustada a más no poder". "Hay muchos pilotos que han demostrado ir muy rápido en los test y en el Gran Premio. Hacer una lista de favoritos en este momento es casi imposible. Estoy convencido que será una temporada apasionante en la que habrá muchas sorpresas y un gran baile de nombres", auguró.