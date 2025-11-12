Tailandia seguirá en el calendario de MotoGP hasta 2031

Archivo - GP Tailandia 2025 de MotoGP en el Chang International Circuit de Buriram - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Tailandia continuará formando parte del calendario del Mundial de MotoGP al menos hasta 2031, tras la renovación del acuerdo con la organización del campeonato, que garantiza cinco ediciones más del evento en el Chang International Circuit de Buriram, desde 2027 hasta 2031 ambos inclusivos.

El circuito tailandés, presente en el calendario desde 2018, ha consolidado su papel como uno de los escenarios "más vibrantes" del Mundial, con gradas llenas, un público apasionado y finales de carrera espectaculares. Con esta extensión, MotoGP refuerza su compromiso con el sudeste asiático, una región clave tanto por su base consolidada de aficionados como por su potencial de crecimiento.

"El Gran Premio de Tailandia es más que una carrera; es una herramienta estratégica que impulsa la economía mediante el turismo deportivo, generando valor directo e indirecto en sectores como el turismo, la hostelería o el transporte", afirmó el gobernador de la Autoridad Deportiva de Tailandia, Gongsak Yodmani, quien destacó que el Gobierno tailandés aprobó recientemente en Consejo de Ministros la extensión del acuerdo hasta 2031.

Yodmani subrayó que el hecho de que Tailandia acoja MotoGP por séptimo año consecutivo y repita como carrera inaugural del calendario "no es casualidad", sino fruto de la implicación de todos los sectores. "Queremos que cada visitante viva una experiencia auténtica y recuerde la calidez y la hospitalidad tailandesa como algo único en el mundo del motor", destacó.

Por su parte, el consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, celebró la renovación del acuerdo y el papel de Tailandia como sede de referencia en la región. "Desde nuestra primera visita a Buriram en 2018, el Gran Premio de Tailandia no ha dejado de crecer hasta convertirse en un evento cada vez más importante e impresionante. Las gradas siempre están llenas, el espectáculo en pista es fantástico y el ambiente de los aficionados completa un fin de semana redondo", afirmó.

"Tailandia y el sudeste asiático son esenciales para MotoGP. El campeonato ya cuenta con una enorme audiencia en la región y seguimos viendo un gran potencial de expansión. Estamos muy contentos de continuar este camino junto a la Autoridad Deportiva de Tailandia y con todo el personal que hace posible el éxito del evento", concluyó Ezpeleta.