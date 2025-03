Águeda Marqués: "Después de París me he sentido realizada como atleta"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La española Águeda Marqués no esconde que tras su participación en los Juegos Olímpicos de París de 2024 se sintió "realizada como atleta" y que la cita de la capital francesa supuso "un punto de inflexión" en su carrera para seguir creciendo y "disfrutar" con lo que hace como esta temporada donde ya ha sido campeona nacional en 3.000 metros, distancia que correrá en los Campeonatos de Europa en Pista Cubierta de esta semana en Apeldoorn (Países Bajos) donde tiene el objetivo de "llegar a la final".

"La experiencia en los Juegos Olímpicos de París fue muy guay, al final fue cumplir mi sueño. Además, siempre digo que después de París me he sentido realizada como atleta y estoy viviendo las cosas de una manera diferente, más tranquila y con más confianza. Creo que sí que para mí ha sido un punto de inflexión", manifestó Águeda Marqués en una entrevista a Europa Press antes de partir para los Europeos.

Por contratiempos de última hora en el desplazamiento, Águeda Marqués atiende a este medio por teléfono pero agradecida y entre risas. La delegación española le espera en un hotel madrileño escogido por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) para reunir a los atletas españoles de cara a esta cita europea donde la segoviana acude sin presión y queriendo "fluir".

Tras proclamarse campeona de España en 3.000 metros hace un par de semanas en el Centro Deportivo Municipal Gallur de Madrid, "un título muy especial" y que "todavía" no había conseguido, viaja a la ciudad neerlandesa como una de las bazas a obtener un buen resultado. "Estoy muy contenta y con ganas de hacerlo lo mejor posible", afirmó.

La atleta segoviana competirá en la misma modalidad donde es campeona nacional junto con su paisana Idaira Prieto y la leonesa Marta García con el objetivo claro de "llegar a la final". "A mí me gusta fluir. Obviamente voy a dar lo mejor que tenga ese día y lo voy a hacer lo mejor posible. Me gustaría muchísimo sentir que lo he dado todo, que lo he disfrutado y que estoy más o menos en mi línea, según he estado en mi estado de forma en pista cubierta", reconoció.

Un estado de forma excelente en lo que va de temporada que le ha hecho lograr marca personal en 1.500 y 3.000 metros, algo que le hace pensar que puede ser su campaña de consagración a los casi 26 años. "¿Por qué no? Aunque la verdad es que yo creo que siempre se puede mejorar, los años siempre se pueden mejorar y ahí vamos, la verdad", apuntó.

Marqués se define como especialista tanto en la distancia de 1.500 como en 3.000, aunque reconoce que le es "muchísimo más fácil" preparar la primera. "Me encuentro mucho mejor a esos ritmos, creo que me sale más natural, es mi prueba. El 3.000 también me gusta, pero tiene una parte un 'poquito' más mental ya que es más largo, pero se me parecen bastante. Creo que son dos pruebas de mediofondo puro", manifestó.

A largo plazo, la española "no" se quiere poner techo ni marcar objetivos concretos, aunque los Juegos de Los Ángeles de 2028 están en mente. "Queda muchísimo todavía, hay mil cosas que hacer entre medias y cada cosa a su tiempo. Tampoco hay que precipitarse ni pensarlo demasiado. Simplemente me gusta lo que hago, disfruto con lo que hago y quiero seguir así", zanjó.