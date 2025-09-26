El 'Bribón' sigue firme en el liderato del Campeonato del Mundo de 6 Metros

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribón', patroneado por el rey emérito Don Juan Carlos, sigue firme en el liderato del Campeonato del Mundo de 6 Metros, después de la disputa este jueves de la penúltima jornada de la competición y con la entrada ya en liza de los descartes.

Después de un aplazamiento de dos horas a la espera de que disiparan las tormentas torrenciales que cruzaban la bahía de Oyster, el Comité de Regatas pudo dar la salida pasado el mediodía con un viento del sur muy variable, que osciló entre 6 y 20 nudos y cambió constantemente a medida que pasaban diferentes frentes.

El 'Bribón' volvió a estar a buen nivel y firmó otra jornada sobresaliente para mantenerse en la cabeza de la clasificación gracias a un tercer puesto en la primera manga y dos victorias en las dos siguientes para sumar ya cuatro sobre seis posibles.

De este modo, el barco español, que descartó un tercero, se sitúa con una ventaja de cuatro puntos sobre el también español 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, que fue el más regular con tres segundos puestos para mejorar dos posiciones respecto a la jornada anterior, mientras que tercero, a once puntos del 'Bribón', es el 'Sprig', patroneado por Greg Stewart.

Este Mundial de 6 Metros que se está disputando en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Nueva York concluirá este viernes con las dos últimas regatas programadas, en las que aún hay muchos puntos en juego y todo por decidir en el podio final.