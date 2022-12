Carlos Sainz y Marc Márquez apuestan por ganar sus Mundiales en 2023

BARCELONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) y de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda Team) confían en poder ganar los respectivos Mundiales 2023 y en aprovechar sus momentos de ocio y entrenamientos conjuntos en Madrid para dar un paso más y, en caso del de Cervera, lograr su noveno Mundial y, en el del madrileño, el primero.

"Mi última carrera es antes que la última de Carlos, así que ganaré yo antes el Mundial 2023", apuntó entre risas Marc Márquez en una entrevista de Europa Press a los dos pilotos a la vez, juntos en MEGA (Museo de Estrella Galicia) en A Coruña. "Entonces lo vienes a celebrar conmigo", le respondió el de Ferrari.

El piloto madrileño aseguró que ambos trabajan para ganar el campeonato de F1 y MotoGP en 2023. "Ojalá que así sea, es para lo que trabajamos los dos y para lo que entrenamos, con lo que nos vamos a dormir pensando en ello. Somos deportistas de élite, en el pico de nuestras carreras, y queremos la victoria como nadie. Lo intentaremos seguro", argumentó Sainz.

"En pretemporada, cuando yo pruebe la moto y Carlos pruebe el coche, ahí es donde entiendes a lo que puedes optar y tienes que ser realista. Yo al 2023 le pido que no tenga lesiones. Y ya, lo otro, va a llegar", auguró Márquez, en este sentido.

Y es que ambos son pilotos con hambre de títulos y éxitos y, dado que Carlos Sainz visita siempre que puede Madrid (vive en Italia) y Marc Márquez vive ahora en la capital española (junto a su hermano y también piloto de MotoGP Álex Márquez), intentan coincidir y pasar tiempo juntos, siendo ambos embajadores de Estrella Galicia 0,0.

"Vivo en Italia pero cuando vengo algún fin de semana pues sí que hay 'llamadita' a Marc. Y si toca pues vemos un partido de fútbol. Coincidimos poco, somos hombres ocupados, pero este año nos echaremos alguna partidita de pádel e iremos a los karts", aseguró Sainz, que no dará ventaja a Márquez en pista porque le ve "muy fuerte".

"El ambiente deportista, sano, es bueno. Si puedo ir a correr con Marc, o ir al kart y meterle algo de paliza a él para que se pique y se canse más, pues ayuda al físico y a la mente", reconoció Sainz. "Siempre que podemos intentamos coincidir. Alguna 'cenita' cae. Es bueno rodearse de un ambiente deportista", añadió Márquez.

Son dos bestias competitivas, pero cada uno en su deporte. Pero, como les gusta la ficción, intentamos que se pongan cada uno en la piel del otro y diluciden sobre quién sería mejor. "Cambiar de Fórmula 1 a motos... Es un estilo tan diferente, una técnica tan diferente, que si no lo mamas de pequeño es muy difícil ni siquiera llegar a ser competitivo, llegar a un nivel decente", reconoció Sainz.

"Probé una moto en el Jarama, no era MotoGP pero casi. De pequeño hacía motocross y enduro, me gustaba mucho pero para llegar a un nivel decente me faltaba mucho", aseveró en este sentido.

Algo con lo que coincide Marc Márquez, quien sí pudo probar en su día un Fórmula 1. "Para un piloto de motos, es más fácil que en las cuatro ruedas lleve a unos tiempos aceptables. Pero luego, en Fórmula 1, bajar medio segundo cuesta más que en las motos", reconoció, no obstante.

¿QUÉ OPINAN EL UNO DEL OTRO COMO PILOTOS?

Como es difícil hablar bien de uno mismo, así como ponerse nota, les preguntamos qué destacan el uno del otro y que puntúen el Mundial 2022. "Carlos tiene calma y determinación. Seguramente, su padre le ha ayudado mucho. Tiene las cosas claras, sabe qué quiere conseguir y cómo lo tiene que conseguir. ¿Punto débil? No le saco ninguno porque la aprecio, se lo tienen que sacar los rivales", comentó Márquez.

"Estamos hablando de Marc, seis veces campeón de MotoGP y ocho veces campeón del mundo. Todo son halagos. De Marc me gusta su espectacularidad, su trabajo en pista, sus ganas de ganar y su hambre. Me fijo en ello, intento en relativa forma copiar y que me sirva de inspiración. Siempre he admirado mucho a Marc", reconoció Sainz sobre el de Cervera.

Y, en cuanto a las notas, se vieron muy bien el uno al otro. "Notas no pongo nunca, en esa trampa no caigo", reconoció Sainz. "Pero de Marc, tras la lesión, estuvo a un nivel que yo sinceramente no esperaba. Verle a ese nivel, con ganas tan grandes, se nota que iban 'justitos' de moto... A la que vuelva a haber Honda, habrá Marc", auguró el piloto de Ferrari.

Marc, por su parte, cree que 2023 le brindará a Sainz la suerte que merece para poder ganar. "Carlos ha hecho una segunda parte de temporada de 'chapeau'. Ha tenido siete '0' este año y aún así no se ha descolgado mucho en el Mundial. Y de esos '0' muchos no fueron culpa suya e influyen muchas cosas como las paradas en boxes. Pero, al final, se tiene que sacar siempre el máximo y buscar esa suerte. Si sigue con la misma dinámica de la segunda parte del último año, esta temporada va a conseguir esa suerte", manifestó.