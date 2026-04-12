Carolina Marín: "Mi carrera ha sido casi 100% trabajo"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, durante su acto de retirada en Huelva. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de Bádminton Carolina Marín, campeona olímpica en Rio 2016, defendió que su carrera deportiva responde "100%" al "trabajo", como ha "demostrado todos estos años", antes de una retirada tras la cual sería "una pena" que "se olvide del bádminton".

"Viví con mucha nostalgia poder volver en el polideportivo en el cual descubrí este maravilloso mundo y las emociones que tengo son de gratitud, por todo el cariño que la gente me demuestra y también los medios de comunicación por toda la acogida y todo lo que eso conlleva, la verdad que está siendo increíble y muy bonito", confesó la onubense en una entrevista a Europa Press un día después del homenaje recibido en Huelva.

'La McEnroe' -así la llamaba su madre de niña por su carácter competitivo- ha derribado barreras portando la bandera de pionera en un deporte con muy poca tradición en España, y lo ha logrado con 13 medallas individuales a nivel internacional, con el oro en los Juegos de Río en 2016 como la punta de un iceberg en el que el esfuerzo y el trabajo diario ha sido clave.

"Yo día que ha sido casi 100% (trabajo). Pero no tengo que decir yo si he sido una currante o no, a los hechos me remito, creo que el trabajo se ha demostrado durante todos estos años", reivindicó la deportista, de 32 años, que después de 24 años desde que cogió una raqueta, anunció hace un par de semanas su retirada.

Y lo tuvo que hacer lejos de la pista por hasta tres lesiones graves de rodilla, la última cuando ya rozaba la final de los Juegos de París en el verano de 2024, a solo 11 puntos de asegurarse una nueva medallas olímpica. "A mí me hubiera encantado despedirme y retirarme en una pista de bádminton con una raqueta, no lo voy a negar, pero sí es cierto que me siento muy tranquila con la decisión que he tomado, porque es la mejor que he tomado en mi vida", relató.

"Ha sido una decisión dura, un momento complicado y delicado, me da pena que llegue el final, todos tenemos una fecha de caducidad, antes o después va a llegar nuestra retirada, nuestra 'jubilación'. Pero da pena, porque en mi caso han sido 24 años", echó la vista atrás.

Pero dejó claro que no decidió retirarse siguiendo solo la cabeza y no el corazón. "Ha sido un poco las dos cosas, porque con la cabeza he puesto en una balanza qué es lo verdaderamente importante: seguir forzando a mi cuerpo y quizás volverme a romper y acabar con una prótesis de rodillas y tener muchas más limitaciones o priorizar la salud. Tengo 32 años, por supuesto que he querido priorizar eso", explicó.

Así lo ve mientras disfruta del Europeo que se disputa hasta este domingo en su Huelva natal, en el pabellón que lleva su nombre. "A mí me hubiera encantado retirarme aquí en el Europeo, en Huelva, pero por otro lado, también es bonito porque me estoy pudiendo retirar en mi ciudad y me voy a poder retirar pues en el Palacio de Deportes con mi nombre", reconoció.

"HE DESCUBIERTO MI RESILIENCIA A TRAVÉS DE LOS AÑOS"

En una carrera también con esos infortunios de las lesiones, la resiliencia es una capacidad inherente a la deportista onubense, aunque lo ha sabido perfeccionar. "La resiliencia la verdad que la he ido descubriendo a través de estos años, con la primera lesión, la pérdida de mi padre, la segunda lesión, la tercera... Ahí es cuando más le he podido dar significado a esta palabra, que es la que más me ha marcado en mi vida", relató.

Marín ha visto muchas veces la semifinal de París en la que se lesionó. "No es que haya querido, pero casi me la han impuesto porque he ido a muchos sitios, a muchos eventos, a muchos premios, en los que ha sido una imagen muy repetida, pero ya la tengo asimilada", dijo.

"De otra manera no se puede ver porque las cosas han pasado como han pasado y hay que aceptarlo. Si es que no se puede ir con la contraria en algo que la vida te ha puesto por delante", agregó.

Aunque lo peor de su carrera fue separarse de sus padres y de toda su familia con 14 cuando viajó a Madrid para vivir en CAR de Madrid. "Eso fue muy complicado pero también fue muy bonito, no te voy a decir lo contrario, y después, obviamente, todas las lesiones", confesó.

Y es que "siempre queda algo y siempre debería quedar" de esa niña que empezó a jugar al bádminton. "De haber algo de esa niña, sobre todo, es que esa niña de 14 años iba con una mochila cargada de ilusiones y la ilusión es algo que no se debería de perder nunca", advirtió.

"Me quedo con cada uno de los títulos y medallas que he conseguido, porque no me puedo quedar con una. La más importante te compro que sea la de oro olímpica. Pero para cada medalla hemos tenido que recorrer un camino que muy poquita gente sabe y siempre ha habido algún contratiempo en último momento y a última hora", señaló.

Pero "de lo que más orgullosa" se siente de ser pionera y referente en su deporte. "Ganar todo lo que he ganado es increíble, pero el haber podido poner en boca de todos los españoles lo que es el bádminton, el salir a la puerta de mi casa y encontrarme muchos días a niños con sus padres jugando a bádminton es maravilloso", aplaudió.

Y no quiere hablar de la 'nueva Carolina Marín', porque no le gustan las comparaciones. "Carolina Marín solamente hay una, al igual que solamente hay un Rafa Nadal y un Pau Gasol. Cada niño y cada niña tiene que crear y hacer su propio camino. Las comparaciones son negativas para ese niño y esa niña", defendió.

Además, no ve una base sólida para potenciar el talento joven. "Tengo que ser muy sincera y la Federación Española de Bádminton, con la medalla de oro de 2016, creo que se debería de haber promocionado mucho más este deporte, se deberían de haber conseguido muchas más licencias deportivas", criticó.

"Todo lo que está en mis manos, he dado todo lo posible y he hecho todo lo posible, pero creo que por parte de la Federación Española, el órgano mayor y el más importante, pues no han hecho las cosas bien y a día de hoy, lamentablemente, no sé si han ido haciendo lo adecuado", añadió.

Y "es demasiado pronto" para saber qué hará en esta nueva etapa. "No estoy formada como entrenadora. Entonces, yo no puedo formar entrenadores, no sé si voy a ser buena entrenadora. Sí es cierto que no me gustaría desvincularme del bádminton. Me daría mucha pena que Carolina Marín cuelgue su raqueta y a partir de ahora ya se olvide del bádminton. Voy a hacer todo lo posible para que eso no pase", aseveró.

Finalmente, Marín no entró a valorar si debe estar en el debate de mejor deportista español de la historia junto a Rafa Nadal o Pau Gasol. "No soy yo la que debe decir eso, porque compararme con nombres y figuras tan importantes del deporte español son palabras mayores. Yo creo que no soy yo la que puede decidir eso, eso es para el público", zanjó.