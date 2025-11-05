Decathlon oferta productos de pádel, ciclismo y atletismo por el Black Friday.

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportivo Decathlon oferta productos para los amantes de la montaña, el pádel, el baloncesto, la movilidad sostenible, los deportes de invierno y el atletismo desde el 14 de noviembre y hasta el 1 de diciembre con motivo de la celebración del 'Black Friday'.

Decathlon ofrecerá descuentos exclusivos en una amplia selección de productos de sus marcas para cada tipo de deportista que practique estas disciplinas para renovar el equipamiento o probar las últimas novedades con rebajas disponibles desde el 20, 30 y 50 por ciento de descuento.

Además más adelante llegarán las 'promos flash', que estarán activas del 24 de noviembre al 1 de diciembre con ofertas con incluso un mayor porcentaje de descuento.