El equipo 123aCorrer cumple con el reto de correr por primera vez un maratón

Publicado 23/02/2020 17:36:06 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de deportistas 123aCorrer de Banco Santander cumplió este domingo con el reto 'Mi Primer Maratón' al finalizar el Zúrich Maratón de Sevilla, un desafío al que se apuntaron Fermín Cacho, Rafa Pascual, Eli Pinedo, Julio Salinas, Cristóbal Soria y Pedro García Aguado, todos guiados por los embajadores 123aCorrer de Banco Santander Abel Antón y Martín Fiz.

El campeón olímpico de 1.500 en Barcelona'92, Fermín Cacho, ha liderado al grupo de leyendas -Rafa Pascual, exjugador de voleibol y campeón de Europa; Eli Pinedo, exjugadora de balonmano y bronce en los Juegos de Londres 2012 y Mundial de 2011; Julio Salinas, exfutbolista y ganador de la Copa de Europa con el 'Dream Team' del Barça; y Pedro García Aguado, exwaterpolista y campeón y subcampeón olímpico en Atlanta'96 y Barcelona'92- tutelados por Antón y Fiz.

Antón, Fiz, Cacho, Pinedo, Pascual, Salinas y Soria cruzaron la meta completando la distancia, mientras que García Aguado, miembro también del grupo, animó y acompañó a sus compañeros en los diez primeros kilómetros de carrera después de causar baja por una lesión en el mes de febrero durante su preparación. Tras 14 semanas de entrenamientos bajo la tutela de Abel Antón, el elenco de deportistas consiguió terminar la prueba.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, recibió a los corredores de Banco Santander en la línea de meta con los que se fundió en un cálido abrazo a su llegada por este orden: Cristóbal Soria (04:16.05), Julio Salinas (04:17.30), Abel Antón (04:23.58), Fermín Cacho (04:23.58), Rafa Pascual (04:48.34) y Eli Pinedo (05:05:30). Martín Fiz, que arrancó con el grupo, destinó todos sus esfuerzos a animar al equipo 123aCorrer en su recorrido y se encargó de llevar en volandas a Rafa Pascual y a Eli Pinedo hasta la meta.

La 'Guerrera' llegó balón de balonmano en mano, que lanzó a sus compañeros que le rindieron pasillo de homenaje. Abel Antón bromeó con su tiempo. "Nunca antes había corrido cuatro horas, ni en los entrenamientos pero me siento muy feliz porque todos han conseguido llegar, incluido mi amigo Fermín. Tenía claro que este año lo iba a lograr", indicó.

Por su parte, Salinas explicó que este no ha sido un reto "fácil". "Y más entrenándome desde el 4 de enero, pero he acabado muy bien e incluso hubiera poder haber bajado el tiempo. Fue una 'bilbainada' con mi hijo, que me dijo que ya estaba mayor, y por suerte llegó el Santander y adquirí el compromiso de hacerlo, así que ahora que tengan cuidado con su padre. A la próxima, un triatlón. Igual repito en el maratón de Barcelona", advirtió.

Mientras, Cacho recordó que llevaba "muchos años sin entrenar". "Le he tenido mucho respeto al maratón. El año pasado no fue un buen momento para conseguirlo, pero quería terminar con mi amigo Abel. Ha sido muy emocionante. Sabía que iba a ser dura y él ha estado todo el rato conmigo. Durante la preparación perdí 21 kilos. No ha sido una revancha. Abel y mi mujer me dijeron 'o te pones a hacer deporte o te dejamos de hablar', y lo que he conseguido demostrar es que, si te lo propones, se pueden conseguir las cosas", subrayó.

También coincidió en la "satisfacción" por acabar el maratón Rafa Pascual. "Disfruté toda la carrera hasta el kilómetro 35, de Sevilla, de mis compañeros y de Martín Fiz, que hizo que llegara a la meta. El nivel de satisfacción ahora es muy alto. Para un exdeportista de élite, la fuerza mental es algo que se tiene, pero también dolores antiguos que han aflorado durante el reto. Pero gracias al Banco Santander lo hemos conseguido, y no puedo estar más que agradecido", afirmó.

Eli Pinedo también reconoció su emoción al entrar a meta. "Ha sido duro, pero ha ido mejor de lo que esperaba. He tenido a mucha gente conmigo. Está claro que esto no tiene nada que ver con el balonmano, pero me han dado un balón al llegar a meta y me he puesto a llorar como una niña. Ha sido súper emocionante", confesó.

Por último, Pedro García Aguado se mostró "contento y frustrado" a la vez por poder correr solo los primeros 10 kilómetros. "Fue una experiencia irrepetible y magnífica. Pude correr los 10 primeros kilómetros, pero no más. Me lesioné en febrero, pero he querido intentarlo hasta donde he podido. Estoy contento, aunque algo frustrado, pero doy las gracias al Santander por haber estado aquí con este magnífico grupo de atletas", indicó.

Un centenar de corredores iniciaron la aventura de correr por primera vez un maratón con Banco Santander en la pasada edición, cuando Abel Antón y Fermín Cacho fueron los protagonistas del #Reto123CachoYAnton, coincidiendo en el 20 aniversario del histórico oro mundial del embajador 123aCorrer de Banco Santander.

Entonces, Fermín Cacho se vio obligado a retirarse en el kilómetro 23 por problemas musculares, pero prometió revancha para 2020. Ahora, en la 36ª edición del Maratón de Sevilla, al grupo de primerizos del equipo 123aCorrer de Banco Santander se unieron esta vez más de 400 atletas debutantes en el #RetoSantanderMiPrimerMaratón, y la 'marea roja' se apoderó de las calles de Sevilla.