El equipo de Àlex Palou conquista el título por equipos de Eurocup-3

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palou Motorsport, el equipo que fundó el piloto español Àlex Palou, cinco veces ganador de la IndyCar, junto a su padre Ramón, se proclamó campeón por equipos de la Eurocup-3 durante este fin de semana en el circuito de Hungaroring, en Hungría.

Fundado en 2023, Palou Motorsport nació con el objetivo de participar en la formación y desarrollo de jóvenes pilotos a través de las categorías de monoplazas, y tres años después ha conquistado los dos principales títulos de la temporada 2026 de Eurocup-3.

El primero llegó en septiembre, cuando el estadounidense James Egozi se proclamó campeón de pilotos en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, y el segundo se confirmó este domingo en Hungría, donde se aseguró matemáticamente el campeonato de escuderías a falta de una ronda para terminar la temporada con 514 puntos, por delante de MP Motorsport (365) y Hitech GP (230).

El fin de semana fue especialmente productivo para la formación española, que ganó las dos carreras disputadas en el Hungaroring a través del brasileño Heitor Dall'Agnol, que consiguió el sábado su primera victoria en Eurocup-3, mientras que Egozi se impuso el domingo y elevó a nueve su cuenta de triunfos esta campaña en la que acumula nueve victorias, 13 podios y once vueltas rápidas.

Palou Motorsport también ocupa un lugar destacado en los registros históricos del campeonato ya que ostenta el récord de vueltas rápidas en una temporada y comparte el primer puesto de la clasificación histórica de victorias por equipos en un mismo año, con diez triunfos, teniendo la oportunidad de establecer un nuevo récord en la última cita en Barcelona del 6 al 8 de noviembre.