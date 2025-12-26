La familia de Sivert Bakken y la federación encargan a un bufete de abogados que supervise el caso de su muerte

Sivert Bakken durante una prueba de la Copa del Mundo de Biatlón - Florian Frison / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN 26 Dic. (dpa/EP) -

La familia del biatleta noruego Sivert Guttorm Bakken, hallado muerto el pasado martes en un hotel de Italia, y la Federación Noruega de Biatlón han designado a un bufete de abogados para que supervise el caso hasta que se aclare.

El abogado Bernt Heiberg declaró a la emisora 'TV2' que se trata de un mandato habitual y que actuarán "como enlace entre las autoridades italianas y la desconsolada familia" y que "ayudarán con los arreglos prácticos para el transporte del fallecido a Noruega", subrayando que no había base para suponer que se hubiera cometido "un delito penal".

Bakken, de 27 años, fue hallado muerto en su habitación de hotel a principios de esta semana en la localidad alpina italiana de Lavazè, donde se encontraba para un campamento de entrenamiento. La federación noruego confirmó el miércoles que el deportista llevaba puesta una máscara facial que se usa para el entrenamiento en altitud cuando fue encontrado.

En este sentido, Heiberg confirmó que su colega Oline Bredeli se encontraba en Italia para supervisar los acontecimientos. Los resultados preliminares de la autopsia se esperan para principios de la próxima semana.

El biatleta fue considerado en su día como una de las más brillantes promesas de Noruega y ya en 2022, en su debut en la Copa del Mundo, logró su primera victoria. Poco después, sin embargo, su carrera se vio interrumpida por un grave contratiempo de salud cuando se le diagnosticó miocarditis, una afección cardíaca. Regresó a la competición en la temporada 2024-2025 en la Copa IBU y ese mismo se reincorporó al equipo de la Copa del Mundo, registrando múltiples resultados entre los 10 primeros, incluido el quinto puesto en la modalidad de Sprint de la semana pasada en Le Grand-Bornand (Francia).