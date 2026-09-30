H&S y Strava premiarán con dorsales para la Media Maratón de Madrid y la Maratón de Sevilla en un reto deportivo. - H&S

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de champú H&S y la plataforma deportiva Strava han presentado este miércoles en Madrid 'El Reto + Fresh', una iniciativa que invita a acumular 400 minutos de actividad física del 1 al 29 de octubre de 2026 y que premiará a sus ganadores con dorsales para participar en la Media Maratón de Madrid y la Maratón de Sevilla, entre otras pruebas.

La propuesta conecta el ejercicio físico con el cuidado del cabello ante factores como el calor, el sudor o el uso de cascos. En este contexto, la marca ha destacado las propiedades de su producto H&S Menthol Fresh, cuya fórmula con mentol aporta un alivio del picor y una sensación de frescor de hasta 5 ºC menos tras la actividad deportiva.

Los participantes que completen los 400 minutos exigidos --ya sea corriendo, caminando, en bicicleta o con entrenamientos de fuerza-- podrán optar al sorteo de dorsales para la Movistar Madrid Medio Maratón, el Zurich Maratón de Sevilla, La Indurain y el Circuito HYROX de la temporada 2026-2027, además de lotes de productos de H&S.

El acceso a este desafío se podrá realizar directamente desde la aplicación de Strava o mediante los códigos QR habilitados en los materiales promocionales. Asimismo, la marca ha dispuesto una vía alternativa vinculada a la compra de productos adheridos entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026 mediante el registro del ticket de compra.

Con esta alianza con la plataforma digital, H&S ha buscado consolidar su presencia en los hábitos diarios de los consumidores y acompañar a los deportistas en los momentos de recuperación posterior al entrenamiento.