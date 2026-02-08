Jesús Velasco: "España es una potencia mundial de fútbol sala, diez años es mucho tiempo"

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco - RFEF

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco, valoró la importancia del título continental logrado este sábado contra Portugal para una España que llevaba "mucho tiempo" sin ganar un título y que tiene que demostrar que es "una potencia mundial".

"Ha sido un partido muy importante para mí, para mi cuerpo técnico, para el equipo, para la selección y para todo el fútbol sala español. Porque llevábamos diez años sin ganar, mucho tiempo. España es una potencia mundial en fútbol sala, y diez años es mucho tiempo, pero lo repito, no es porque hayamos jugado mal, es que creo que Portugal ha mejorado mucho. Están a nuestro nivel, y hoy hemos ganado, pero [podríamos] perder en el próximo partido. Ganar a un rival así te da mucha fuerza", dijo en declaraciones a la UEFA.

El técnico, en su primer torneo como seleccionador, celebró la espina sacada tras una final donde Portugal vendió caro su trono (3-5). "Creo que ponernos 2-0 tan pronto no nos hizo ningún bien. A partir de ahí, jugamos un poco como lo hicimos en la segunda parte contra Croacia, un poco más en horizontal, y entonces Portugal nos superó tanto en defensa como en ataque. En el descanso hablamos y tuvimos claro que no podíamos seguir esperando a Portugal, que teníamos que salir a por todas", afirmó.

"Creo que ha sido un gran partido. La primera parte ha sido para Portugal, pero creo que España ha sido superior en la segunda, y eso es lo que al final nos ha dado la victoria. La clave de nuestro éxito fue, sobre todo, nuestro entusiasmo. Era un grupo de jugadores que llegó con muchas ganas; siete jugadores del Mundial, donde no rendimos bien, estaban ansiosos por demostrar su valía. Y también inspiraron a los jugadores más jóvenes, creando una gran conexión entre ellos y con nosotros", terminó.