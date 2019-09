La keniana Ruth Chepngetich se adjudica el maratón más duro de la historia

Actualizado 28/09/2019 11:52:54 CET

28 September 2019, Qatar, Doha: Kenya's Ruth Chepngetich celebrates after winning the women's marathon race during the 2019 IAAF World Athletics Championships. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

La española Marta Galimany termina en una meritoria 16ª posición en una prueba que solo finalizaron 40 participantes MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) - La keniana Ruth Chepngetich se ha proclamado esta madrugada campeona de la prueba de maratón femenino de los Mundiales de atletismo, que se están disputando en Doha, una durísima carrera que solo han logrado finalizar 40 atletas y en la que la española Marta Galimany ha firmado una meritoria decimosexta posición. Las extremas condiciones a medianoche en el país asiático, con más de 30º de temperatura, una sensación térmica de 40º sobre el asfalto y una humedad de más del 75%, pesaron sobre las participantes y obligaron a la organización a prestar más asistencia médica de lo habitual en esta prueba, en la que se vieron obligadas a abandonar 28 corredoras. Precisamente, las circunstancias que rodearon a la cita la convirtieron en el maratón más lento de la historia de los Mundiales; Chepngetich, la más rápida, cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:32:43, muy lejos de su mejor marca en la prueba (2:17:08). Más que nunca, la resistencia primó sobre la velocidad. Chepngetich trató de marcharse muy pronto en solitario, pero pronto fue engullida por el grupo principal. Sin embargo, su segunda intentona, al empezar la última de las siete vueltas programadas al circuito, sí tuvo éxito. La bareiní Rose Chelimo, defensora del título, se colgó finalmente la medalla de plata (2:33:46), mientras que la namibia Helalia Johannes se llevó el bronce (2:34:15). A las puertas del podio se quedó la keniana Edna Kiplagat, de 39 años y campeona mundial en 2011 y 2013, que llegó cuarta (2:35:36). Las diez primeras lograron el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Por su parte, la española Marta Galimany realizó una magnífica prueba al terminar decimosexta, siendo la segunda europea mejor posicionada tras la bielorrusa Volha Mazuronak, quinta y que por tanto estará en la cita olímpica de 2020.