Laia Sanz: "Llegará mi momento en este Dakar"

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La piloto de rallys española Laia Sanz asegura antes de afrontar su decimoquinto Rally Dakar que, con un coche que conoce bien porque fue con el que logró la 15ª posición en la general de la última edición, confía en poder tener su momento y en ser competitiva, con el objetivo de poder ganar la categoría T1.2 con su Century y de poder firmar buenas etapas, siendo competitiva, para poder finalizar de nuevo un Rally Dakar que, entre motos y coches, siempre ha podido terminar.

En una entrevista a Europa Press, Laia Sanz asegura que la "suerte" del Dakar es que no exige empezar fuerte. "Aunque empecemos el primer día o el segundo día un poco más tranquilos, esto es muy largo. Es una carrera de resistencia y estoy segura de que encontraremos sensaciones rápido y al final se trata de evitar grandes problemas. No nos irá mal ir de menos a más y creo que llegará mi momento en este Dakar", aseguró.

La piloto catalana, de 39 años, lleva 14 Dakares a sus espaldas entre motos y coches, y es la 'Reina del Desierto' por ser la mujer mejor clasificada en motos en la historia de la carrera, con su novenot puesto en 2015. "Estoy segura que no será en los primeros días pero llegarán las etapas en las que podamos sorprender, incluso, y podamos hacerlo bien", vaticinó de cara al Dakar 2025 que empieza este viernes, de nuevo en Arabia Saudí y con un recorrido complicado, santo y seña del considerado rally más duro del año.

"En 2024 vimos que podemos estar delante, yo creo que por A o por B no nos salió ninguna etapa redonda pero estuvimos rodando un día cuartos en la general, otro día estuvimos en los 10 primeros de la etapa y al final por un poquito de mala suerte o de no acabar de tener suerte pues no nos salió ninguna etapa redonda. Pero creo que tarde o temprano nos saldrá. Además, vimos y nos dimos cuenta de que podemos hacerlo bien", reiteró Sanz, que cambia el equipo Astara por el Century pero que llevará prácticamente el mismo coche.

Sin grandes pruebas, espera que el conocimiento que tiene del vehículo, de la prueba y de su copiloto suplan la falta de kilómetros de rodaje. "No hemos podido probar el coche como decía, que todos los años pues algo de test ha habido. Poco, porque nunca hemos corrido un rally de Marruecos, que sería la manera ideal de preparar el Dakar para calentar, pero creo que lo podremos suplir con la experiencia. Es el cuarto año junto a Maurizio Gerini, conocemos bien el coche, nos conocemos bien y trabajamos bien juntos", celebró.

"La parte buena es que voy con el mismo coche, no hemos podido probar el coche este año pero lo conocemos bien, también al equipo. El año pasado trabajamos muy a gusto y estoy muy contenta de repetir con ellos, en ese sentido tengo todas las garantías de estar tranquila por la noche cuando acabas la etapa, de dejar el coche en buenas manos y muy contenta de repetir con ellos. Intentaremos luchar por la victoria de categoría", se sinceró.

SIN PRISA PARA BUSCAR ESTAR EN LA ÉLITE

Por otro lado, Sanz aseguró que es joven todavía y que no tiene prisa en llegar a un equipo oficial donde poder luchar por la general absoluta. "Este año me toca centrarme en hacerlo bien con el coche que tenemos, que es un 4x2, e intentar demostrar con los coches de nuestra categoría que podemos estar adelante. Estoy segura de que tarde o temprano va a llegar la oportunidad de ir subiendo. Estoy, creo, en un buen punto y sí, es un poco una carrera de larga distancia en la que no hay que tener prisa. Hay que dar pasos, estar en el lugar adecuado y hay gente que esos escalones los sube más rápidos y en mi caso nunca he tenido las cosas fáciles. Pero hay que seguir como hasta ahora y las cosas estoy segura de que acabarán saliendo", auguró.

"No me marco un objetivo de decir 'los 15 primeros'. El año pasado hicimos el puesto 15, a lo mejor este año hacemos el 20 y estamos contentos porque hemos ganado la categoría. Al final nos podemos medir con los coches como el nuestro. Y además no solo los T1+ están un paso por delante, pero diría que este año con la llegada de Ford y Dacia están dos pasos por delante. No hay que obsesionarse con la general, al final podemos luchar con quien podemos luchar. Y aún así creo que si lo hacemos bien en la categoría también podemos hacer una buena general", comentó de cara a esta edición.

CON GANAS DE DAR GAS

Después de tener que pelear por estar en la línea de salida, buscando equipo y patrocinadores, celebró estar ya a un paso de poder dar gas. "Ha costado, pero estoy muy contenta de tener ya todo listo para el Dakar, muchas ganas, ganas de subirme ya al coche porque estos días se han hecho largos. Ha sido un año complicado, pero ahora viene la parte bonita, la parte buena y la parte que nos gusta de verdad, que es la de estar allí compitiendo, siendo deportista y disfrutando", manifestó.

"Han habido otros años más complicados, al final nunca es fácil. En moto viví este proceso un poco, de que tienes que demostrar antes de estar en un equipo oficial. Estoy en esta etapa en los coches, pero al final creo que siempre me he tenido que currar mucho las cosas y ya lo he vivido. Cuando las cosas cuestan se valoran más, se disfrutan más cuando salen y estoy en este proceso y hay que vivirlo, hay que pasar por esto y con muchas ganas, ya te digo, de dar gas, que al final es lo que queremos", reconoció la de Corbera de Llobregat (Barcelona).

Y, sobre todo, confía en pasarlo bien y en poder terminar el Rally Dakar 2025. Y si es cumpliendo objetivos, mejor todavía. "Espero no romper la estadística y seguir siendo 'La reina del desierto'. En 2015 fue mi mejor año en moto, ¿por qué el 2025, después de 10 años, no puede ser el mejor en coche? Pero en el Dakar hay años de todo. Cuando te está yendo mejor a veces te pasa algo que te sorprende. Pero espero no romper esta estadística de acabarlos todos. Y no solo acabarlos, yo estoy más orgullosa de acabarlos bien. En moto hemos acabado entre los 20 primeros durante 7 o 8 veces. Y en coche voy subiendo el nivel, espero seguir en esta progresión y vamos a ver hasta dónde nos lleva este Dakar", comentó.