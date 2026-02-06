Mohamed Attaoui levanta a Gallur con el récord de Europa de 1.000 metros

Archivo - Mohamed Attaoui, durante una carrera. - Europa Press/Contacto/Roberto Tommasini/Ipa Sport

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El atleta cántabro Mohamed Attaoui ha establecido este viernes en 2:14.52 el nuevo récord de Europa de 1.000 metros durante el mitin de Madrid correspondiente al Indoor Tour Gold, cuarta parada del principal circuito de pista cubierta de World Athletics, mientras que el gandiense Enrique Llopis ha fijado en 7.45 el nuevo récord de España de 60 metros vallas.

Sobre el tartán del Centro Deportivo Municipal Gallur, en el barrio madrileño de Los Cármenes, abrió fuego el duelo del 60 metros vallas entre Asier Martínez y Enrique Llopis. En la primera semifinal corrió el navarro con malas sensaciones hasta terminar cuarto, pero pasando a la final por tiempos (7.66), mientras que el gandiense lució basante más.

Así, Llopis hizo 7.49 para ganar la segunda 'semi' y ser favorito en una final donde casi hora y media después brilló con su flamante récord nacional en 7.45, mejorando los 7.48 que el año pasado igualó dos veces en este mismo mitin. En la prueba femenina, venció la francesa Laëticia Bapté con los mismos 7.90 de la estadounidense Alaysha Johnson.

En los 60 lisos, Guillem Crespí fue el mejor español de la primera 'semi' con su cuarto lugar (6.66) y justo detrás terminó su compatriota Adrián Martín (6.69), ambos metidos por tiempos en la final donde luego el omaní Ali Al Balushi constató su superioridad ganando en 6.53; Crespí hizo 6.65, séptimo, y Martín cruzó la meta en 6.69, octavo.

En el peso masculino, los estadounidenses Roger Steen y Jordan Geist acapararon el protagonismo. Tomó la delantera Geist con 21,56 m en su primer lanzamiento y replicó Steen con 21,80 y más adelante con 21,88, pero Geist llegó a 22,04 en su cuarto intento y ya ató la victoria. De hecho, el jamaicano Rajindra Campbell se entrometió segundo con 21,94.

Volviendo a carreras, en la final B femenina de 400 metros recibió Daniela Fra el calor del público hasta acabar tercera (53.25), mientras que la portuguesa Sofia Lavreshina venció batiendo el récord nacional (52.07). Acto seguido cayó otro récord, el de España bajo techo en la final B femenina de 800 metros, gracias a la alcalaína Rocío Arroyo.

Su 1:59.98, segundo mejor registro español de toda la historia, le valió a Arroyo la marca mínima para el Campeonato del Mundo de 'short track' que se disputará del 21 al 23 de marzo en Nankín (China). En busca de idéntico objetivo sigue la grancanaria Lorea Ibarzabal, que aquí sobre el tartán madrileño ocupó el cuarto puesto con 2:01.79.

En la final masculina de 3.000, Eduardo Menacho fue el único español y concluyó undécimo (8:15.49), lejos del sudafricano Tshepo Tshite, que ganó con 7:39.11 por delante del uruguayo Valentín Soca (7:39.91). Y en la final femenina de 1.500, venció la etíope Birke Haylom (4:02.37) tras atacar en la última vuelta; la leonesa Marta García hizo MMP en 4:07.18.

En la final B femenina de 800, la suiza Audrey Werro derrotó por poco a la etíope Nigist Getachew (2:00.68 vs 2:00.76), sin presencia española en la carrera. Y de inmediato, la final B femenina de 400 subió el ánimo con la madrileña Blanca Hervás (51.59) y la ciudadrealeña Paula Sevilla (52.26), pero eclipsadas por la neerlandesa Lieke Klaver (51.26).

Mientras, en los concursos, brilló la portuguesa Agate de Sousa con su triunfo en la longitud femenina gracias a su mejor salto de 6,97 m, logrado en el cuarto intento; la valenciana Fátime Diame acabó cuarta, habiendo hecho su mejor salto en 6,51, y la donostiarra Irati Mitxelena agarró el segundo puesto con su sexto y último brinco de 6.70.

El colofón a la velada fue la final masculina de 1.00 metros, donde el torrelaveguense Mohamed Attaoui se quedó a las puertas de batir la plusmarca mundial. Eso sí, aprovechó las dos liebres para vencer con ese tiempo de 2:14.52 que se registró como flamante récord europeo.