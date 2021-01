Nani Roma: "Es un pequeño milagro que podamos correr el Dakar"

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (BRX) reconoció este viernes que poder correr el Dakar 2021 es "un pequeño milagro" en medio aún de una severa crisis mundial por el coronavirus, al tiempo que analizó de manera positiva sus opciones en Arabia Saudí.

"Ayer hicimos el showdown y hoy hemos hecho las verificaciones. O sea, que ya tenemos el coche a punto para empezar la carrera mañana, un prólogo de 11 kilómetros que nos dará el orden de salida para la primera etapa", dijo Roma en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto catalán formará en el Bahrain Raid Xtreme, equipo debutante en el rally más importante de la temporada. "Hicimos un showdown de unos 60 km y empezamos a trabajar con Alex (Alex Wincocq, su nuevo copiloto). No ha sido nada fácil, la verdad. Al principio no me viene todo automático, pero supongo que iremos mejorando poco a poco. Ese es el objetivo, ir mejorando día a día", añadió el de Folguerolas.

Para Roma, que afronta su 25º Dakar, la salida ya es un éxito en tiempos de coronavirus. "El mundo ha cambiado mucho con esta pandemia y tenemos que estar agradecidos a ASO y a todos los equipos de estar aquí y poder empezar la carrera. Mirándolo bien, es un pequeño milagro que podamos correr el Dakar", dijo.

"El coche responde muy bien, nos encontramos muy cómodos en él, y

contentos y a punto para empezar un nuevo Dakar. Está siendo un Dakar extraño, por las restricciones a causa del COVID y todo lo

que ello conlleva. Ha habido algunos puntos positivos, como la conferencia de prensa y el briefing, que lo dimos por internet, evitando así que nos tuviéramos que desplazar", terminó.