Niko Sherazadishvili no puede pelear por las medallas en el Mundial de Judo

Archivo - Nikoloz Sherazadishvili durante un combate - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El judoca español Nikoloz Sherazadishvili no pudo luchar este viernes por las medallas en el peso de -100 kilos de los Campeonatos del Mundo de Judo que se están disputando en Bakú, en Azeirbayán, tras perder en su tercer combate por lo que España cierra su participación en el evento con cuatro metales (un oro, dos platas y un oro).

Sherazadishvili, doble campeón del mundo en 2018 y 2021, llegaba a este Mundial con el lastre de tener poco ritmo competitivo tras estar casi un año fuera por lesión y se quedó a las puertas de los cuartos de final tras caer ante el número uno del ranking mundial.

El judoca olímpico empezó su andadura en el cuadro con una buena victoria ante el bareiní Said Sadrudinov, diez del mundo, al que batió por 'ippon'. Posteriormente, se deshizo del búlgaro Boris Georgiev por 'yuko', pero en el siguiente combate tenía enfrente al italiano Gennaro Pirelli, actual campeón de Europa y que venía de ganar sus tres últimas competiciones. El número uno de la clasificación mundial dominó a 'Shera', derrotado por 'ippon'.