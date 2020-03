El 'oscarizado' Ícaro y otros grandes documentales deportivos para ver durante la cuarentena

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

1. Ícaro (2017, Netflix). Ganadora del Óscar al mejor documental en 2018, el primero ganado por Netflix, esta impactante película destripa el dopaje de Estado orquestado por Rusia a través de la confesión de Grigori Ródchenkov, exdirector de la Agencia Antidopaje Rusa que fue suspendido por la Agencia Mundial Antidopaje. La narración es una increíble espiral que, partiendo de la historia de un ciclista amateur que quiere registrar su primera experiencia con el dopaje, desemboca en un escándalo de enormes proporciones cuyas consecuencias se siguen notando a día de hoy. La semana pasada, World Athletics multó con 10 millones de dólares a la Federación Rusa de Atletismo (RUSAF) por violar la normativa antidopaje.

2. Hermanos y enemigos (2010, Movistar+). Drazen Petrovic y Vlade Divac lideraron a una histórica generación de Yugoslavia que se proclamó campeona mundial en 1990. Eran uña y carne hasta que la Guerra de los Balcanes se llevó por delante su amistad. "Construir una amistad lleva años, pero destruirla solo un segundo", resume Divac en esta cinta narrada por él mismo por donde desfilan otros jugadores históricos como Toni Kukoc, Larry Bird o Magic Johnson. Petrovic murió en un accidente de coche en 1993 y esa herida entre 'hermanos' quedó abierta para siempre.

3. Stop at nothing (2014, Netflix). Dirigido por Alex Holmes, quien se dio a conocer por una aplaudida miniserie sobre Saddam Hussein, el título de este documental se traduce como 'No te detengas ante nada'. Una buena frase para resumir la vida de Lance Armstrong, el ciclista que venció al cáncer antes de que le venciera su desmesurada ambición. Tras muchos años negando la mayor, el ciclista estadounidense reconoció que el dopaje le aupó a ganar el Tour en siete ocasiones, triunfos que le fueron despojados. Con testimonios de excompañeros como Frankie Andreu, la cinta narra con buen pulso el ascenso y la caída de un héroe genuinamente americano que solo confesó cuando estuvo contra la espada y la pared.

4. Diego Maradona (2019, Filmin). A la sección oficial del prestigioso festival de Cannes llegó esta biografía del 'Pelusa' dirigida por Asif Kapadia, un experto del género que ya glosó las vidas de Ayrton Senna o la cantante Amy Winehouse, documental galardonado con un Óscar. El británico bucea en 500 horas de metraje inédito centrada en la etapa en Nápoles del astro argentino, la más gloriosa y también la más salvaje, sin escatimar referencias a las drogas o a su relación con la Camorra napolitana. Un trabajo muy interesante para fetichistas del '10', pero también para neófitos que deseen introducirse en el mito.

5. Red Army. La Guerra Fría sobre el hielo (2014, Filmin). Para los soviéticos, el deporte era un arma más durante la Guerra Fría, otro método para intentar derrotar al capitalismo estadounidense, y el hockey sobre hielo su variante preferida. El entrenador Anatoli Tarásov no dudaba en trasladar aspectos del ajedrez o del ballet para potenciar su 'Ejército rojo', el equipo soviético que dominó a nivel mundial durante muchos años. Pero la URSS se acabó desmoronando y todo acabó del revés: Slava Fetisov, uno de los líderes de aquella selección, fue considerado un enemigo del país por querer jugar en Estados Unidos. Gabe Polsky dirige esta película con tanto valor deportivo como histórico y político.