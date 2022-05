Raikkonen vuelve a competir en la NASCAR Cup Series

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto finlandés Kimi Raikkonen volverá a subirse a un coche de competición tras retirarse de la Fórmula 1 a finales de 2021, por lo que disputará la Watkins Glen International, una de las citas de la NASCAR Cup Series que se disputará el próximo 21 de agosto, según ha confirmado este jueves la competición.

"No estaba buscando correr de nuevo, pero Justin (copropietario de la escudería) vino a mi casa en Suiza y me convenció de la seriedad con la que está armando un programa de primera categoría", dijo Raikkonen en un comunicado del equipo. "Esto será divertido, pero es algo que me tomaré muy en serio. Sé lo competitiva que es la NASCAR Cup Series y será un gran reto", añadió.

De este modo, el piloto con más carreras disputadas en la Fórmula 1, y campeón del mundo en 2007, se unirá al equipo Trackhouse Racing al volante del Chevrolet Camaro número 91 y en la categoría principal de la Nascar, al contrario que en sus dos participaciones anteriores en el campeonato americano de automovilismo por excelencia.