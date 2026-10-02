El CAR de Madrid acoge este sábado un nuevo 'Draft Paralímpico' con 37 participantes

Archivo - Imagen del Draft Paralímpico llevado a cabo en Valladolid el 31 de mayo de 2026 - COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 niños y jóvenes con discapacidad se reunirán este sábado en el Centro de Alto rendimiento de Madrid para participar en un nuevo 'Draft Paralímpico', una actividad organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) con el apoyo de CaixaBank y que busca conocer sus aptitudes e introducirlos en el deporte que mejor se ajuste a sus perfiles.

Durante la jornada matinal, los inscritos, de entre 10 y 28 años y con discapacidad física, visual o parálisis cerebral, realizarán diferentes pruebas y juegos con el objetivo de medir sus capacidades, mientras que por la tarde tendrán la oportunidad de probar algunos de los ocho deportes que se les ofrecerán: atletismo, bádminton, ciclismo, escalada, natación, piragüismo, tenis de mesa y triatlón.

Además, los participantes tendrán la oportunidad de conocer los testimonios de grandes figuras del deporte paralímpico como la triatleta Susana Rodríguez, oro en Tokyo 2020 y París 2024, la nadadora Beatriz Lérida y el esquiador Javier Marcos.

En la inauguración de la jornada intervendrán Virginia Blázquez, subdirectora general de Programas de Actividad Física y Deporte de la Comunidad de Madrid; Francisco Botía, director del CPE, y Carlos Candeal, director de Banca de Instituciones de CaixaBank en Madrid.

Este 'Draft Paralímpico', que ya tuvo una parada a finales de mayo en Valladolid, se enmarca en el programa 'Nuestra Próxima Estrella' que, gracias al impulso de CaixaBank, permite la detección y captación de talento joven en toda España. Barcelona (24 de octubre) y la localidad grancanaria de Vecindario (21 de noviembre) son las otras ciudades escogidas para esta edición.