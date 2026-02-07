La ministra Milagros Tolón visita a los deportistas españoles en la Villa Olímpica de Milán

Estuvo acompañada por José Manuel Rodríguez Uribes y Alejandro Blanco

La ministra Milagros Tolón visita a los deportistas españoles en la Villa Olímpica de Milán.
La ministra Milagros Tolón visita a los deportistas españoles en la Villa Olímpica de Milán. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FP Y DEPORTES
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 16:31
   MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este sábado a los deportistas españoles en la Villa Olímpica de Milán acompañada por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

   "Tras asistir el viernes a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo en el estadio de San Siro, este sábado por la mañana Milagros Tolón ha mantenido un encuentro con los deportistas y técnicos nacionales en la Villa Olímpica", indicó el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

   Tolón, Uribes y Blanco, acorde a esa nota de prensa, recordaron "con la abanderada de la delegación española, Olivia Smart, los mejores momentos de la ceremonia inaugural" y le desearon "suerte" de cara a "su competición junto a Tim Dieck" en patinaje artístico sobre hielo.

   La ministra también compartió unos minutos con la otra pareja de danza, formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, así como con los patinadores de velocidad Nil Llop y Daniel Milagros. "A la visita se ha unido el exjugador de baloncesto Pau Gasol, miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional", zanjó el mismo comunicado.

