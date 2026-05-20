Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles a las 15:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (7-5, 1-6, 6-7) Alex de Minaur 12/08/2023 National Bank Open (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (1-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet 11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina 09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina 27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud 25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.