Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de mayo de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles a las 15:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/07/2025
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (7-5, 1-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|12/08/2023
| National Bank Open (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Corentin Moutet
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Casper Ruud
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Pablo Carreno Busta
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 1-2 (6-4, 6-7, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sebastian Ofner