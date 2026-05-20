Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Hamburg European Open

Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open
Alejandro Davidovich Fokina - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Hamburg European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 14:02
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Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(23) se enfrenta en Octavos de final del torneo Hamburg European Open al tenista australiano Alex de Minaur(9) este miércoles a las 15:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/07/2025 Mubadala Citi DC Open (Final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (7-5, 1-6, 6-7) Alex de Minaur
12/08/2023 National Bank Open (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (1-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 2-0 (6-4, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 0-2 (6-7, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 1-6) Casper Ruud
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-3, 6-3) Pablo Carreno Busta

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) Matteo Arnaldi
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 4-6) Hamad Medjedovic
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner

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