Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Checo Jakub Mensik(12) este domingo a las 21:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/08/2025
| Canadian Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Jakub Mensik
|26/06/2025
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|17/01/2025
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-3 (6-3, 6-4, 6-7, 4-6, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/02/2024
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 0-1 (6-7, 0-1)
| Alejandro Davidovich Fokina
|20/02/2024
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Zachary Svajda
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|14/02/2026
| Dallas Open (Cuartos de final)
| Denis Shapovalov
| 2-1 (5-7, 6-4, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/02/2026
| Dallas Open (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Jakub Mensik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Jakub Mensik
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (3-6, 6-3, 2-6)
| Tallon Griekspoor
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Alexei Popyrin
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Hubert Hurkacz
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jakub Mensik