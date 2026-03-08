Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open
Alejandro Davidovich Fokina - Jakub Mensik: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 20:03
Madrid, 8 de marzo de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(19) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Checo Jakub Mensik(12) este domingo a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/08/2025 Canadian Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-2, 6-4) Jakub Mensik
26/06/2025 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
17/01/2025 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 2-3 (6-3, 6-4, 6-7, 4-6, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina
28/02/2024 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Jakub Mensik 0-1 (6-7, 0-1) Alejandro Davidovich Fokina
20/02/2024 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 2-0 (7-6, 6-4) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Denis Shapovalov 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
11/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Alex Michelsen 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Jakub Mensik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Marcos Giron 0-2 (5-7, 6-7) Jakub Mensik
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Jakub Mensik 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) Tallon Griekspoor
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Jakub Mensik 2-0 (6-3, 6-2) Alexei Popyrin
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jakub Mensik 2-0 (6-4, 7-6) Hubert Hurkacz
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Jakub Mensik

