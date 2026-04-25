Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(24) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Pablo Carreno Busta(94) este sábado a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys 10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina 08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik 07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda 26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.