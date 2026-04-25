Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(24) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Pablo Carreno Busta(94) este sábado a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Quentin Halys
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Jakub Mensik
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Zachary Svajda
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-2)
| Marton Fucsovics
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Pedro Martinez
| 1-0 (6-3, 4-3)
| Pablo Carreno Busta
|29/03/2026
| Alicante (Final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|28/03/2026
| Alicante (Semifinal)
| Sebastian Ofner
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|27/03/2026
| Alicante (Cuartos de final)
| Pedro Martinez
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Pablo Carreno Busta