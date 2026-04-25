Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Alejandro Davidovich Fokina - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 10:03
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Madrid, 25 de abril de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(24) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open al tenista español Pablo Carreno Busta(94) este sábado a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (6-7, 4-6) Quentin Halys
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Pablo Carreno Busta 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) Marton Fucsovics
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Pedro Martinez 1-0 (6-3, 4-3) Pablo Carreno Busta
29/03/2026 Alicante (Final) Pablo Carreno Busta 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz
28/03/2026 Alicante (Semifinal) Sebastian Ofner 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/03/2026 Alicante (Cuartos de final) Pedro Martinez 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Pablo Carreno Busta

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