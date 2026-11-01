Alex de Minaur - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 1 de noviembre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(10) se enfrenta en Final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 14:10.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|18/04/2025
| Barcelona Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/02/2025
| Rotterdam Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|25/06/2023
| Queen's Club Championships (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alex de Minaur
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Carlos Alcaraz