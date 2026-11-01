Alex de Minaur - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 14:32
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Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(10) se enfrenta en Final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 14:10.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
18/04/2025 Barcelona Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur
09/02/2025 Rotterdam Open (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Alex de Minaur
25/06/2023 Queen's Club Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 2-6) Alex de Minaur
28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (1-6, 6-7) Carlos Alcaraz
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 7-6) Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se lleva el juego y domina ahora 4-0.

Carlos Alcaraz se lleva el juego y domina ahora 4-0.

Carlos Alcaraz rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 3-0 por delante.

Carlos Alcaraz rompe el servicio de Álex de Miñaur y se pone 3-0 por delante.

Carlos Alcaraz se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Carlos Alcaraz se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Carlos Alcaraz en el juego inicial del primer set!

¡Break para Carlos Alcaraz en el juego inicial del primer set!

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