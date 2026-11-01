Alex de Minaur - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(10) se enfrenta en Final del torneo Erste Bank Open al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 14:10.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur 09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur 18/04/2025 Barcelona Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-3) Alex de Minaur 09/02/2025 Rotterdam Open (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) Alex de Minaur 25/06/2023 Queen's Club Championships (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur 30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Matteo Berrettini 0-2 (6-7, 2-6) Alex de Minaur 28/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Learner Tien 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur 26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz