Alexander Blockx - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Alexander Blockx - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 27 abril 2026 15:39
Seguir en

Madrid, 27 de abril de 2026.

El tenista belga Alexander Blockx(69) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(5) este lunes a las 16:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alexander Blockx
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 5-7, 5-7) Alexander Blockx
15/04/2026 BMW Open (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (4-6, 6-7) Ben Shelton
13/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 2-0 (7-6, 6-2) Yannick Hanfmann
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Vilius Gaubas 0-2 (3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-0 (7-5, 2-2) Casper Ruud
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-3) Marin Cilic
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Terence Atmane

Contador

Contenido patrocinado