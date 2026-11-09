Aryna Sabalenka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de noviembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este lunes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
|04/10/2024
| China Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-7, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|19/08/2023
| Western & Southern Open (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Aryna Sabalenka
|08/06/2023
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-5)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 4-6, 6-7)
| Ann Li
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|12/09/2026
| US Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-5, 2-6)
| Elena Rybakina
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
Últimos Resultados de Karolina Muchova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Diana Shnaider
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-6)
| Caty McNally
|08/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Nikola Bartunkova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (7-5, 1-6, 7-6)
| Naomi Osaka
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Liudmila Samsonova