Aryna Sabalenka - Karolina Muchova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B
Aryna Sabalenka - Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 9 noviembre 2026 20:00
Seguir en

Madrid, 9 de noviembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista checa Karolina Muchova(7) este lunes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova
04/10/2024 China Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-7, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
19/08/2023 Western & Southern Open (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Aryna Sabalenka
08/06/2023 Roland Garros WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (7-6, 6-7, 7-5) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) Ann Li
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-3) Aryna Sabalenka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka
12/09/2026 US Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) Elena Rybakina
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula

Últimos Resultados de Karolina Muchova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (5-7, 3-6) Diana Shnaider
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) Caty McNally
08/10/2026 China Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 0-2 (3-6, 0-6) Nikola Bartunkova
06/10/2026 China Open (Octavos de final) Karolina Muchova 2-1 (7-5, 1-6, 7-6) Naomi Osaka
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karolina Muchova 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Liudmila Samsonova
Contador

Contenido patrocinado