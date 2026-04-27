Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 27 abril 2026 12:01
Madrid, 27 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open a la tenista japonesa Naomi Osaka(15) este lunes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Anhelina Kalinina 0-2 (1-6, 3-6) Naomi Osaka
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Camila Osorio 0-2 (2-6, 5-7) Naomi Osaka
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Talia Gibson 2-0 (7-5, 6-4) Naomi Osaka
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Camila Osorio 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) Naomi Osaka

