Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de abril de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Madrid Open a la tenista japonesa Naomi Osaka(15) este lunes a las 13:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Peyton Stearns
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Anhelina Kalinina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Camila Osorio
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Naomi Osaka
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Talia Gibson
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Naomi Osaka
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Camila Osorio
| 1-2 (1-6, 6-3, 1-6)
| Naomi Osaka