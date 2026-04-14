Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de abril de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Cuartos de final al Barcelona este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano, después del 0-2 cosechado en el partido de ida en el estadio del Barcelona..
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Gerard Martin, Jules Kounde; Pedri, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|16/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-4
| Barcelona
|21/12/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|18/03/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United