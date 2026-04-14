Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Cuartos de final al Barcelona este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano, después del 0-2 cosechado en el partido de ida en el estadio del Barcelona..

-Onces iniciales probables.

ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Gerard Martin, Jules Kounde; Pedri, Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona 21/12/2024 LaLiga Barcelona 1-2 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 18/03/2026 Champions Tottenham Hotspur 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Barcelona.