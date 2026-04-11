Barcelona - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 76 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Ferran Torres.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|03/11/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Espanyol
|14/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
|04/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|18/03/2026
| Champions
| Barcelona
| 7-2
| Newcastle United
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
|09/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Oviedo
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol