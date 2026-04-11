Barcelona - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Barcelona - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 11 de abril de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 31 de LaLiga EA Sports en el estadio Spotify Camp Nou ante el Espanyol este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Atlético, añadiendo 3 puntos más a los 76 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el décimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

BARCELONA: Joan Garcia; Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde; Eric Garcia, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Ferran Torres.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko Gonzalez de Zarate, Cyril Ngonge, Edu Exposito, Tyrhys Dolan, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 03/11/2024 LaLiga Barcelona 3-1 Espanyol 14/05/2023 LaLiga Espanyol 2-4 Barcelona

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético 04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla

-Últimos Resultados del Espanyol.