Barcelona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.

El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Betis 16 7 4 Champions Real Madrid 15 7 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 12 Permanencia Getafe 8 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Malaga 4 8 20 Descenso Valencia 4 7

Onces iniciales probables

BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Gabriel Jesus.GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Ivan Azon, Enes Unal.

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