Barcelona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
El Barcelona, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Málaga, añadiendo 3 puntos más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Atlético
| 16
| 7
|3
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|4
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|12
| Permanencia
| Getafe
| 8
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Onces iniciales probables
BARCELONA: Joan Garcia; Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Fermin Lopez, Gabriel Jesus.
GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Ivan Azon, Enes Unal.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
|24/02/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Getafe
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Malaga
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe