Belinda Bencic - Sonay Kartal, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Belinda Bencic - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de febrero de 2026.
La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Británica Sonay Kartal(61) este miércoles a las 14:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Belinda Bencic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (6-3, 0-6, 6-4)
| Belinda Bencic
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Katie Boulter
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Belinda Bencic
|11/01/2026
| United Cup, Final Stage (Final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 0-6, 3-6)
| Belinda Bencic
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Belinda Bencic
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Elise Mertens
-Últimos Resultados de Sonay Kartal.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Cristina Bucsa
|01/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|31/01/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Yulia Starodubtseva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sonay Kartal
|09/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Sonay Kartal