Belinda Bencic - Sonay Kartal, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Belinda Bencic - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open
Belinda Bencic - Sonay Kartal: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 4 febrero 2026 13:02
Seguir en

Madrid, 4 de febrero de 2026.

La tenista Suiza - Suiza Belinda Bencic(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Británica Sonay Kartal(61) este miércoles a las 14:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Belinda Bencic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (6-3, 0-6, 6-4) Belinda Bencic
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Katie Boulter 0-2 (0-6, 5-7) Belinda Bencic
11/01/2026 United Cup, Final Stage (Final) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 0-6, 3-6) Belinda Bencic
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Belinda Bencic 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Elise Mertens

-Últimos Resultados de Sonay Kartal.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open (Dieciseisavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-3, 7-6) Cristina Bucsa
01/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
31/01/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-4, 6-0) Yulia Starodubtseva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-1) Sonay Kartal
09/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Sonay Kartal

Contador

Contenido patrocinado