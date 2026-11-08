Ben Shelton - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 15:00.
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Luca Van Assche
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tommy Paul
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Jerome Kym
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-0 ()
| Carlos Alcaraz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|01/11/2026
| Erste Bank Open (Final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz