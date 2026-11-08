Ben Shelton - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Final de Rolex Paris Masters
Ben Shelton - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 14:01
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El tenista estadounidense Ben Shelton(4) se enfrenta en Final del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 15:00.

Últimos Resultados de Ben Shelton

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/11/2026 Rolex Paris Masters (Semifinal) Luca Van Assche 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Ben Shelton 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Tommy Paul
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Ben Shelton 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Ben Shelton 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Jerome Kym

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/11/2026 Rolex Paris Masters (Semifinal) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-0 () Carlos Alcaraz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 0-2 (6-7, 3-6) Carlos Alcaraz
01/11/2026 Erste Bank Open (Final) Alex de Minaur 0-2 (1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
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