Cabo Verde - Arabia Saudita, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Cabo Verde - Arabia Saudita: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Cabo Verde, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el NRG Stadium de Houston, en EE. UU. ante Arabia Saudita este sábado a las 02:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra Uruguay, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Arabia Saudita ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 4 - 0 cosechada contra España, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CABO VERDE: Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Willy Semedo, Dailon Rocha Livramento.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Al-Boushail; Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari; Sultan Mandash, Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari.

-Últimos Resultados de Cabo Verde.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde

-Últimos Resultados de Arabia Saudita.