Carlos Alcaraz - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Japan Open Tennis Championships
Carlos Alcaraz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 8:02
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Jaume Munar(66) este lunes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/06/2025 HSBC Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) Jaume Munar

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (7-6, 2-1) Denis Shapovalov
03/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-1) Matteo Arnaldi
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-2) Kyrian Jacquet
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-1, 6-1) Jaime Faria
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-2, 6-3) Aleksandar Kovacevic
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Jaume Munar 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Marcos Giron
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