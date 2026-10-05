Carlos Alcaraz - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de octubre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista español Jaume Munar(66) este lunes no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/06/2025
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-5)
| Jaume Munar
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (7-6, 2-1)
| Denis Shapovalov
|03/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Matteo Arnaldi
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Kyrian Jacquet
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Jaime Faria
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Jaume Munar
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Aleksandar Kovacevic
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Marcos Giron