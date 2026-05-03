Celta de Vigo - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 44 33 14 Permanencia Elche 38 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Manu Fernandez; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Borja Iglesias, Iago Aspas.

ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 26/04/2023 LaLiga Celta 1-0 Elche 06/01/2023 LaLiga Elche 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés

-Últimos Resultados del Elche.