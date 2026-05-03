Celta de Vigo - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Elche este domingo a las 14:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria de 1 - 2 cosechada contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 33
|14
| Permanencia
| Elche
| 38
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Manu Fernandez; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Borja Iglesias, Iago Aspas.
ELCHE: Matias Dituro; Hector Fort, Buba Sangare, David Affengruber, Pedro Bigas, Adria Pedrosa; Aleix Febas, Gonzalo Villar, Marc Aguado; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|26/04/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Elche
|06/01/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|12/04/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Real Oviedo
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca