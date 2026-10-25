Celta de Vigo - Real Betis, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de octubre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Betis este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 5 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 25
| 10
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|9
| Permanencia
| Celta
| 11
| 9
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Javi Galan, Aleix Febas; Couhaib Driouech, Williot Swedberg, Pablo Duran.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Francisco Garcia, Angel Ortiz; Marc Roca, Antony, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Troy Parrott.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
|12/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions
| Betis
| 1-0
| Feyenoord
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Betis
| 3-2
| FC Porto
|11/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 5-2
| Osasuna
|20/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 1-1
| Betis