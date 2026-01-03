Celta de Vigo - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Valencia este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Real Oviedo, añadiendo 1 punto más a los 23 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jesus Vazquez, Mouctar Diakhaby; Thierry Correia, Pepelu, Javier Guerra, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta 23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia 26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia 25/11/2023 LaLiga Valencia 0-0 Celta 14/05/2023 LaLiga Celta 1-2 Valencia

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Valencia.