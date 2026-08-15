Cristina Bucsa - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 15 agosto 2026 17:37
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista polaca Maja Chwalinska(22) este sábado no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2025 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Cristina Bucsa 2-0 (7-5, 6-0) Maja Chwalinska

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Maja Chwalinska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Maja Chwalinska 0-2 (5-7, 1-6) Talia Gibson
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mananchaya Sawangkaew 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) Maja Chwalinska
06/06/2026 Roland Garros WTA (Final) Maja Chwalinska 0-2 (3-6, 2-6) Mirra Andreeva
04/06/2026 Roland Garros WTA (Semifinal) Diana Shnaider 0-2 (6-7, 4-6) Maja Chwalinska
03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Anna Kalinskaya 0-2 (6-7, 3-6) Maja Chwalinska

Maja Chwalinska rompe el servicio de Cristina Bucsa y se pone 5-1 por delante.

Maja Chwalinska rompe el servicio de Cristina Bucsa y se pone 5-1 por delante.

Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Maja Chwalinska rompe el servicio de Cristina Bucsa y se pone 3-1 por delante.

Maja Chwalinska rompe el servicio de Cristina Bucsa y se pone 3-1 por delante.

Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Maja Chwalinska se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Cristina Bucsa gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Cristina Bucsa gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Maja Chwalinska gana el primer juego y domina 1-0

Maja Chwalinska gana el primer juego y domina 1-0

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