Cristina Bucsa - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista polaca Maja Chwalinska(22) este sábado no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2025
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Maja Chwalinska
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-5)
| Panna Udvardy
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Moyuka Uchijima
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cristina Bucsa
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 1-2 (7-5, 6-7, 0-6)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Maja Chwalinska
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Talia Gibson
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 2-1 (2-6, 7-5, 6-2)
| Maja Chwalinska
|06/06/2026
| Roland Garros WTA (Final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Mirra Andreeva
|04/06/2026
| Roland Garros WTA (Semifinal)
| Diana Shnaider
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Maja Chwalinska
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Anna Kalinskaya
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Maja Chwalinska