Cristina Bucsa - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 15 de agosto de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista polaca Maja Chwalinska(22) este sábado no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/04/2025 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Cristina Bucsa 2-0 (7-5, 6-0) Maja Chwalinska

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy 02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Moyuka Uchijima 2-0 (6-3, 6-4) Cristina Bucsa 28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 1-2 (7-5, 6-7, 0-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Maja Chwalinska