Cristina Bucsa - Maya Joint, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Cristina Bucsa - Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Pan Pacific Open
Cristina Bucsa - Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 3:00
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Madrid, 28 de octubre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(42) se enfrenta en Octavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista australiana Maya Joint(94) este miércoles no antes de las 04:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/11/2025 Prudential Hong Kong Tennis Open (Semifinal) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-1) Maya Joint

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final) Diane Parry 0-2 (5-7, 1-6) Cristina Bucsa
20/10/2026 Ningbo Open (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (6-7, 2-6) Polina Kudermetova

Últimos Resultados de Maya Joint

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final) Maya Joint 2-0 (6-3, 7-6) Sorana Cirstea
25/10/2026 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Mai Hontama 0-2 (5-7, 3-6) Maya Joint
24/10/2026 Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir) Maya Joint 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Viktorija Golubic
20/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Maya Joint 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Zeynep Sonmez
18/10/2026 Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir) Maya Joint 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Kayla Day
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