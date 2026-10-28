Cristina Bucsa - Maya Joint, en directo hoy: sigue el partido de Pan Pacific Open

Cristina Bucsa - Maya Joint: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Pan Pacific Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de octubre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(42) se enfrenta en Octavos de final del torneo Pan Pacific Open a la tenista australiana Maya Joint(94) este miércoles no antes de las 04:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/11/2025
| Prudential Hong Kong Tennis Open (Semifinal)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Maya Joint
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Cristina Bucsa
|20/10/2026
| Ningbo Open (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Polina Kudermetova
Últimos Resultados de Maya Joint
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Pan Pacific Open (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Sorana Cirstea
|25/10/2026
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir)
| Mai Hontama
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Maya Joint
|24/10/2026
| Pan Pacific Open, Qualification (Sin Definir)
| Maya Joint
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Viktorija Golubic
|20/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Zeynep Sonmez
|18/10/2026
| Japan Women's Open, Qualification (Sin Definir)
| Maya Joint
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Kayla Day