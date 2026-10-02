Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de octubre de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista español Pablo Carreno Busta(69) este viernes no antes de las 09:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| Hangzhou Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Andrey Rublev
|28/09/2026
| Hangzhou Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Roman Safiullin
|27/09/2026
| Hangzhou Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-3)
| Coleman Wong
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Valentin Royer
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Adrian Mannarino
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Yi Zhou
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Pablo Carreno Busta
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2)
| Pablo Carreno Busta
|24/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-1 (4-6, 0-3)
| Adolfo Vallejo
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Pablo Carreno Busta