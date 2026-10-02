Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 8:03
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Madrid, 2 de octubre de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open al tenista español Pablo Carreno Busta(69) este viernes no antes de las 09:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 Hangzhou Open (Final) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Andrey Rublev
28/09/2026 Hangzhou Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 6-4) Roman Safiullin
27/09/2026 Hangzhou Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 6-7, 6-3) Coleman Wong
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-3) Valentin Royer
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Pablo Carreno Busta

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Adrian Mannarino 0-2 (3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Yi Zhou 0-2 (5-7, 3-6) Pablo Carreno Busta
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (6-1, 7-6, 4-6, 6-2) Pablo Carreno Busta
24/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Pablo Carreno Busta 0-1 (4-6, 0-3) Adolfo Vallejo
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Andrey Rublev 2-0 (7-6, 6-1) Pablo Carreno Busta
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