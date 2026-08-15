Deportivo Alavés - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 15 agosto 2026 14:30
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Madrid, 15 de agosto de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Getafe este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Athletic Bilbao 0 0
2 Champions Atlético 0 0
3 Champions Barcelona 0 0
4 Champions Celta 0 0
5 Europa League Alavés 0 0
6 Conference League Deportivo de A Coruna 0 0
9 Permanencia Getafe 0 0
18 Descenso Sevilla 0 0
19 Descenso Valencia 0 0
20 Descenso Villarreal 0 0

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Aitor Manas. GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Davinchi; Andres Garcia, Orel Mangala, Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe
24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés
09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés
18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Alavés 1-2 Rayo
17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés
13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona
09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/05/2026 LaLiga Getafe 1-0 Osasuna
17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe
13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca
10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo

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