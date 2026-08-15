Deportivo Alavés - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Getafe este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Aitor Manas.
GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Davinchi; Andres Garcia, Orel Mangala, Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Getafe
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|09/02/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Getafe
|28/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Alavés
|18/05/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Getafe
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo