Deportivo Alavés - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Getafe este sábado a las 19:30, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Getafe ocupa el noveno lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena; Antonio Martinez, Aitor Manas. GETAFE: David Soria; Kiko, Djene, Abdelkabir Abqar, Zaid Abner Romero, Davinchi; Andres Garcia, Orel Mangala, Ramon Terrats, Mario Martin, Martin Satriano.

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