Deportivo Alavés - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Deportivo Alavés - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante el Rayo este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 47 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Abdul Mumin, Alfonso Espino, Nobel Mendy, Ivan Balliu; Pedro Diaz, Gerard Gumbau, Oscar Valentin; Carlos Martin, Randy Nteka, Alvaro Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 29/03/2025 LaLiga Alavés 0-2 Rayo 26/10/2024 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 10/03/2024 LaLiga Alavés 1-0 Rayo 15/09/2023 LaLiga Rayo 2-0 Alavés

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Alavés 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Rayo.