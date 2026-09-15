Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Valencia este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Justin De Haas, Iker Cordoba, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra, David Otorbi, Arnaut Danjuma.

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