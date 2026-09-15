Deportivo Alavés 0 - 1 Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 21:57
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Madrid, 15 de septiembre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio Mendizorroza ante Valencia este martes a las 20:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Racing, sin poder sumar más puntos a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Valencia ocupa el último lugar, llega tras la derrota de 1 - 0 cosechada contra Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena, Abderrahman Rebbach; Lucas Boye, Antonio Martinez.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Justin De Haas, Iker Cordoba, Arnau Martinez; Ryunosuke Sato, Filip Ugrinic, Pepelu, Javier Guerra, David Otorbi, Arnaut Danjuma.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia
14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia
22/12/2024 LaLiga Valencia 2-2 Alavés
05/05/2024 LaLiga Valencia 0-1 Alavés

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
28/08/2026 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
20/08/2026 LaLiga Rayo 1-1 Alavés
15/08/2026 LaLiga Alavés 3-0 Getafe

Últimos Resultados de Valencia

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/09/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Valencia
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
30/08/2026 LaLiga Deportivo 3-1 Valencia
25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis
22/08/2026 LaLiga Valencia 0-0 Celta

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +6 Posesión de balón: Alavés: 43 %, Valencia: 57 %.

90' +6 Posesión de balón: Alavés: 43 %, Valencia: 57 %.

90' +6 Antonio Sivera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +6 Antonio Sivera hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +6 Valencia inicia un contraataque.

90' +6 Valencia inicia un contraataque.

90' +6 José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +6 José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Alavés intenta crear peligro.

90' +5 Alavés intenta crear peligro.

90' +5 Alavés tiene el control del balón.

90' +5 Alavés tiene el control del balón.

90' +5 Arnau Martinez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Arnau Martinez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Alavés tiene el control del balón.

90' +5 Alavés tiene el control del balón.

90' +5 Carles Alena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Carles Alena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +5 Valencia intenta crear peligro.

90' +5 Valencia intenta crear peligro.

90' +5 Valencia tiene el control del balón.

90' +5 Valencia tiene el control del balón.

90' +5 Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

90' +5 Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

90' +4 Valencia intenta crear peligro.

90' +4 Valencia intenta crear peligro.

90' +4 Youssef Enriquez (Alavés) va demasiado lejos y derriba a David Otorbi.

90' +4 Youssef Enriquez (Alavés) va demasiado lejos y derriba a David Otorbi.

90' +4 Pepelu rechaza con éxito el disparo.

90' +4 Pepelu rechaza con éxito el disparo.

90' +4 Un remate de Lucas Boye es rechazado.

90' +4 Un remate de Lucas Boye es rechazado.

90' +4 Alavés intenta crear peligro.

90' +4 Alavés intenta crear peligro.

90' +4 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

90' +4 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

90' +3 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Valencia saca de banda en su mitad del campo.

90' +3 Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.

90' +3 Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.

90' +3 David Otorbi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 David Otorbi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Carles Alena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Carles Alena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' +3 Pepelu alivia la presión con un despeje.

90' +3 Pepelu alivia la presión con un despeje.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Alavés intenta crear peligro.

90' +3 Remate de cabeza de Nahuel Tenaglia a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

90' +3 Remate de cabeza de Nahuel Tenaglia a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

90' +2 Centro de Nicolas Valentini Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +2 Centro de Nicolas Valentini Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

90' +2 Alavés intenta crear peligro.

90' +2 Alavés intenta crear peligro.

90' +2 Pepelu (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Mariano Diaz.

90' +2 Pepelu (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Mariano Diaz.

90' +2 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

90' +2 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

90' +2 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

90' +2 Saque de portería para Valencia.

90' +2 Saque de portería para Valencia.

90' +1 Youssef Enriquez (Alavés) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

90' +1 Youssef Enriquez (Alavés) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

90' +1 Alavés intenta crear peligro.

90' +1 Alavés intenta crear peligro.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 5 minuto(s) de tiempo añadido.

90' +1 Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

90' +1 Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

90' Alavés intenta crear peligro.

90' Alavés intenta crear peligro.

90' Ander Guevara alivia la presión con un despeje.

90' Ander Guevara alivia la presión con un despeje.

90' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

90' Alavés intenta crear peligro.

90' Alavés intenta crear peligro.

90' El árbitro pita tiro libre a Arnaut Danjuma (Valencia) por zancadillear a Nahuel Tenaglia.

90' El árbitro pita tiro libre a Arnaut Danjuma (Valencia) por zancadillear a Nahuel Tenaglia.

90' Valencia intenta crear peligro.

90' Valencia intenta crear peligro.

90' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

90' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

89' Alavés intenta crear peligro.

89' Alavés intenta crear peligro.

89' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

89' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

89' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

89' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

89' Carles Alena alivia la presión con un despeje.

89' Carles Alena alivia la presión con un despeje.

89' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

89' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

89' David Otorbi se impone a Youssef Enriquez en un duelo aéreo.

89' David Otorbi se impone a Youssef Enriquez en un duelo aéreo.

88' Alavés intenta crear peligro.

88' Alavés intenta crear peligro.

88' Alavés tiene el control del balón.

88' Alavés tiene el control del balón.

88' Pepelu alivia la presión con un despeje.

88' Pepelu alivia la presión con un despeje.

88' Saque de portería para Alavés.

88' Saque de portería para Alavés.

88' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

87' Grave error defensivo cometido por Nicolas Valentini.

87' Grave error defensivo cometido por Nicolas Valentini.

87' Buen disparo de Arnaut Danjuma que va a puerta, pero detiene el portero.

87' Buen disparo de Arnaut Danjuma que va a puerta, pero detiene el portero.

87' Valencia intenta crear peligro.

87' Valencia intenta crear peligro.

87' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

87' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

87' Valencia tiene el control del balón.

87' Valencia tiene el control del balón.

87' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

87' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

87' Alavés intenta crear peligro.

87' Alavés intenta crear peligro.

87' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

87' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

87' Valencia intenta crear peligro.

87' Valencia intenta crear peligro.

87' José Gayà alivia la presión con un despeje.

87' José Gayà alivia la presión con un despeje.

86' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

86' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

86' Valencia intenta crear peligro.

86' Valencia intenta crear peligro.

86' Valencia tiene el control del balón.

86' Valencia tiene el control del balón.

86' Valencia inicia un contraataque.

86' Valencia inicia un contraataque.

86' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

86' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

86' Alavés intenta crear peligro.

86' Alavés intenta crear peligro.

85' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

85' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

84' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

84' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

85' El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Miguel Rodriguez.

85' El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Miguel Rodriguez.

85' Saque de portería para Alavés.

85' Saque de portería para Alavés.

85' Cambio táctico. Abderrahman Rebbach es sustituido por Miguel Rodriguez.

85' Cambio táctico. Abderrahman Rebbach es sustituido por Miguel Rodriguez.

85' Cambio táctico. Angel Perez es sustituido por Carles Alena.

85' Cambio táctico. Angel Perez es sustituido por Carles Alena.

85' Cambio táctico. Antonio Blanco es sustituido por Ander Guevara.

85' Cambio táctico. Antonio Blanco es sustituido por Ander Guevara.

84' David Otorbi (Valencia) hace un disparo que va desviado.

84' David Otorbi (Valencia) hace un disparo que va desviado.

84' Valencia inicia un contraataque.

84' Valencia inicia un contraataque.

84' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

84' Iker Cordoba Valencia intercepta un centro dirigido al área.

84' Alavés intenta crear peligro.

84' Alavés intenta crear peligro.

84' Alavés tiene el control del balón.

84' Alavés tiene el control del balón.

83' Valencia intenta crear peligro.

83' Valencia intenta crear peligro.

83' Valencia tiene el control del balón.

83' Valencia tiene el control del balón.

83' Alavés intenta crear peligro.

83' Alavés intenta crear peligro.

83' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

83' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

83' Alavés intenta crear peligro.

83' Alavés intenta crear peligro.

83' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

83' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

82' Cambio táctico. Justin De Haas es sustituido por Iker Cordoba.

82' Cambio táctico. Justin De Haas es sustituido por Iker Cordoba.

82' Cambio táctico. Pablo Maffeo es sustituido por Jesus Vazquez.

82' Cambio táctico. Pablo Maffeo es sustituido por Jesus Vazquez.

81' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

81' José Gayà Valencia intercepta un centro dirigido al área.

81' Alavés intenta crear peligro.

81' Alavés intenta crear peligro.

81' Se reanuda el partido.

81' Se reanuda el partido.

80' Luis Rioja se lesiona y es sustituido por Arnau Martinez.

80' Luis Rioja se lesiona y es sustituido por Arnau Martinez.

79' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

79' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

80' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

80' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

78' Asistencia de Javier Guerra en el gol.

78' Asistencia de Javier Guerra en el gol.

78' ¡G O O O O O O L! - ¡Luis Rioja anota con la pierna derecha!

78' ¡G O O O O O O L! - ¡Luis Rioja anota con la pierna derecha!

78' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

78' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

78' Valencia intenta crear peligro.

78' Valencia intenta crear peligro.

77' Valencia tiene el control del balón.

77' Valencia tiene el control del balón.

77' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

77' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

77' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

77' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

77' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

77' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

77' Valencia tiene el control del balón.

77' Valencia tiene el control del balón.

77' Filip Ugrinic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Filip Ugrinic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

77' Alavés intenta crear peligro.

77' Alavés intenta crear peligro.

77' Angel Perez alivia la presión con un despeje.

77' Angel Perez alivia la presión con un despeje.

76' Valencia tiene el control del balón.

76' Valencia tiene el control del balón.

76' Justin De Haas rechaza con éxito el disparo.

76' Justin De Haas rechaza con éxito el disparo.

76' Un remate de Pablo Ibanez es rechazado.

76' Un remate de Pablo Ibanez es rechazado.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

76' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Alavés intenta crear peligro.

76' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

76' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

76' Valencia intenta crear peligro.

76' Valencia intenta crear peligro.

76' Valencia tiene el control del balón.

76' Valencia tiene el control del balón.

75' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

75' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

75' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

75' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

75' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

75' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

75' Alavés intenta crear peligro.

75' Alavés intenta crear peligro.

75' Se reanuda el partido.

75' Se reanuda el partido.

74' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

74' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

75' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

75' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

74' Falta de Javier Guerra (Valencia) por dar un codazo a Ville Koski.

74' Falta de Javier Guerra (Valencia) por dar un codazo a Ville Koski.

74' Valencia intenta crear peligro.

74' Valencia intenta crear peligro.

74' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

74' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

74' Un remate de Javier Guerra es rechazado.

74' Un remate de Javier Guerra es rechazado.

73' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

73' Antonio Sivera alivia la presión con un despeje.

73' Antonio Sivera alivia la presión con un despeje.

73' Valencia tiene el control del balón.

73' Valencia tiene el control del balón.

72' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

72' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

72' Valencia inicia un contraataque.

72' Valencia inicia un contraataque.

72' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Mariano Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Mariano Diaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

72' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Alavés intenta crear peligro.

72' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

72' Youssef Enriquez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

72' Youssef Enriquez saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

71' Pablo Maffeo rechaza con éxito el disparo.

71' Pablo Maffeo rechaza con éxito el disparo.

71' Un remate de Abderrahman Rebbach es rechazado.

71' Un remate de Abderrahman Rebbach es rechazado.

71' Alavés intenta crear peligro.

71' Alavés intenta crear peligro.

71' Arnaut Danjuma alivia la presión con un despeje.

71' Arnaut Danjuma alivia la presión con un despeje.

71' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

71' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

71' Alavés intenta crear peligro.

71' Alavés intenta crear peligro.

71' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

71' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

70' Saque de portería para Alavés.

70' Saque de portería para Alavés.

70' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

70' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

70' Cambio táctico. Guido Rodriguez es sustituido por David Otorbi.

70' Cambio táctico. Guido Rodriguez es sustituido por David Otorbi.

69' Valencia intenta crear peligro.

69' Valencia intenta crear peligro.

69' Valencia tiene el control del balón.

69' Valencia tiene el control del balón.

69' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

69' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

69' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

69' Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.

69' Youssef Enriquez alivia la presión con un despeje.

69' Valencia intenta crear peligro.

69' Valencia intenta crear peligro.

68' Mariano Diaz se impone a Guido Rodriguez en un duelo aéreo.

68' Mariano Diaz se impone a Guido Rodriguez en un duelo aéreo.

68' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

68' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

68' Valencia intenta crear peligro.

68' Valencia intenta crear peligro.

68' El árbitro pita tiro libre a Pablo Ibanez (Alavés) por zancadillear a Guido Rodriguez.

68' El árbitro pita tiro libre a Pablo Ibanez (Alavés) por zancadillear a Guido Rodriguez.

67' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

67' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

67' Cambio táctico. Denis Suárez es sustituido por Youssef Enriquez.

67' Cambio táctico. Denis Suárez es sustituido por Youssef Enriquez.

67' Cambio táctico. Antonio Martinez es sustituido por Mariano Diaz.

67' Cambio táctico. Antonio Martinez es sustituido por Mariano Diaz.

66' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

66' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

66' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Alavés intenta crear peligro.

66' Alavés intenta crear peligro.

66' Pepelu alivia la presión con un despeje.

66' Pepelu alivia la presión con un despeje.

66' Alavés tiene el control del balón.

66' Alavés tiene el control del balón.

66' Angel Perez alivia la presión con un despeje.

66' Angel Perez alivia la presión con un despeje.

66' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

66' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

66' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

66' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

65' Valencia tiene el control del balón.

65' Valencia tiene el control del balón.

65' José Gayà alivia la presión con un despeje.

65' José Gayà alivia la presión con un despeje.

65' Saque de portería para Alavés.

65' Saque de portería para Alavés.

65' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

65' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

64' Valencia intenta crear peligro.

64' Valencia intenta crear peligro.

64' Valencia tiene el control del balón.

64' Valencia tiene el control del balón.

64' Luis Rioja alivia la presión con un despeje.

64' Luis Rioja alivia la presión con un despeje.

64' Alavés intenta crear peligro.

64' Alavés intenta crear peligro.

64' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

64' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

64' Saque de portería para Valencia.

64' Saque de portería para Valencia.

63' Cambio táctico. Hugo Duro es sustituido por Luis Rioja.

63' Cambio táctico. Hugo Duro es sustituido por Luis Rioja.

63' Alavés intenta crear peligro.

63' Alavés intenta crear peligro.

62' Guido Rodriguez (Valencia) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

62' Guido Rodriguez (Valencia) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

62' Entrada peligrosa de Guido Rodriguez (Valencia) sobre Angel Perez.

62' Entrada peligrosa de Guido Rodriguez (Valencia) sobre Angel Perez.

61' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

61' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

61' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

61' Alavés intenta crear peligro.

61' Alavés intenta crear peligro.

61' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

61' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

61' Valencia intenta crear peligro.

61' Valencia intenta crear peligro.

61' Valencia tiene el control del balón.

61' Valencia tiene el control del balón.

61' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

61' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

60' Valencia tiene el control del balón.

60' Valencia tiene el control del balón.

60' A las manos de Stole Dimitrievski, que sale y se apodera del balón.

60' A las manos de Stole Dimitrievski, que sale y se apodera del balón.

60' Pepelu rechaza con éxito el disparo.

60' Pepelu rechaza con éxito el disparo.

60' Un remate de Lucas Boye es rechazado.

60' Un remate de Lucas Boye es rechazado.

60' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

60' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

60' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

60' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

60' Alavés intenta crear peligro.

60' Alavés intenta crear peligro.

59' Pablo Maffeo (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Abderrahman Rebbach.

59' Pablo Maffeo (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Abderrahman Rebbach.

59' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

59' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

58' Valencia intenta crear peligro.

58' Valencia intenta crear peligro.

58' Valencia tiene el control del balón.

58' Valencia tiene el control del balón.

58' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

58' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

58' Valencia inicia un contraataque.

58' Valencia inicia un contraataque.

58' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

58' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

58' Alavés inicia un contraataque.

58' Alavés inicia un contraataque.

58' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

58' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

58' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

58' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

58' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

58' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

58' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

58' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

57' Saque de portería para Valencia.

57' Saque de portería para Valencia.

57' Antonio Martinez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

57' Antonio Martinez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

57' Alavés intenta crear peligro.

57' Alavés intenta crear peligro.

57' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

57' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

56' Alavés intenta crear peligro.

56' Alavés intenta crear peligro.

56' La asistencia al partido de hoy es de 16161 espectadores.

56' La asistencia al partido de hoy es de 16161 espectadores.

56' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

56' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

56' Filip Ugrinic alivia la presión con un despeje.

56' Filip Ugrinic alivia la presión con un despeje.

56' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

56' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

56' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

56' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

56' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

56' Antonio Blanco alivia la presión con un despeje.

56' Valencia tiene el control del balón.

56' Valencia tiene el control del balón.

56' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

56' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

55' Alavés intenta crear peligro.

55' Alavés intenta crear peligro.

55' Alavés tiene el control del balón.

55' Alavés tiene el control del balón.

55' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

55' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

55' Valencia intenta crear peligro.

55' Valencia intenta crear peligro.

55' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

55' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

55' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

55' Posesión de balón: Alavés: 38 %, Valencia: 62 %.

55' Alavés tiene el control del balón.

55' Alavés tiene el control del balón.

55' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

55' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

55' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

54' Alavés intenta crear peligro.

54' Alavés intenta crear peligro.

54' Hugo Duro alivia la presión con un despeje.

54' Hugo Duro alivia la presión con un despeje.

54' Alavés tiene el control del balón.

54' Alavés tiene el control del balón.

54' Alavés intenta crear peligro.

54' Alavés intenta crear peligro.

54' Hugo Duro Valencia intercepta un centro dirigido al área.

54' Hugo Duro Valencia intercepta un centro dirigido al área.

53' Justin De Haas (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Antonio Martinez.

53' Justin De Haas (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Antonio Martinez.

53' Alavés intenta crear peligro.

53' Alavés intenta crear peligro.

53' Tarjeta amarilla para Aaron Mayol por una dura entrada.

53' Tarjeta amarilla para Aaron Mayol por una dura entrada.

53' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Aaron Mayol sobre Pablo Ibanez.

53' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Aaron Mayol sobre Pablo Ibanez.

53' Valencia intenta crear peligro.

53' Valencia intenta crear peligro.

52' Lucas Boye rechaza con éxito el disparo.

52' Lucas Boye rechaza con éxito el disparo.

52' Un remate de Arnaut Danjuma es rechazado.

52' Un remate de Arnaut Danjuma es rechazado.

52' Pablo Ibanez Alavés intercepta un centro dirigido al área.

52' Pablo Ibanez Alavés intercepta un centro dirigido al área.

52' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

52' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

52' Se reanuda el partido.

52' Se reanuda el partido.

52' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

52' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

51' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

51' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

50' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

50' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

50' Valencia intenta crear peligro.

50' Valencia intenta crear peligro.

50' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

50' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

49' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Alavés intenta crear peligro.

49' Alavés intenta crear peligro.

49' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

49' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

49' Guido Rodriguez alivia la presión con un despeje.

49' Guido Rodriguez alivia la presión con un despeje.

49' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

49' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

49' Valencia intenta crear peligro.

49' Valencia intenta crear peligro.

49' Valencia tiene el control del balón.

49' Valencia tiene el control del balón.

49' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

49' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

49' Alavés intenta crear peligro.

49' Alavés intenta crear peligro.

48' Alavés tiene el control del balón.

48' Alavés tiene el control del balón.

48' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

48' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

48' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

48' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

47' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

47' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

47' José Gayà alivia la presión con un despeje.

47' José Gayà alivia la presión con un despeje.

47' Alavés intenta crear peligro.

47' Alavés intenta crear peligro.

47' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

47' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

47' Saque de portería para Alavés.

47' Saque de portería para Alavés.

46' Valencia intenta crear peligro.

46' Valencia intenta crear peligro.

46' Valencia tiene el control del balón.

46' Valencia tiene el control del balón.

46' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

46' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

46' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

46' Valencia intenta crear peligro.

46' Valencia intenta crear peligro.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' Antonio Martinez (Alavés) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

45' Antonio Martinez (Alavés) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

45' +4 Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.

45' +4 Igualdad entre los dos conjuntos en la primer parte.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +4 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +3 Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

45' +3 Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

45' +3 Remate de cabeza de Ville Koski a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

45' +3 Remate de cabeza de Ville Koski a puerta, que detiene con comodidad Stole Dimitrievski.

45' +3 ¡Parada crucial del Stole Dimitrievski!

45' +3 ¡Parada crucial del Stole Dimitrievski!

45' +3 Buen disparo de Angel Perez que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +3 Buen disparo de Angel Perez que va a puerta, pero detiene el portero.

45' +3 Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +3 Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' +2 Pepelu agarra a un jugador rival y es amonestado.

45' +2 Pepelu agarra a un jugador rival y es amonestado.

45' +2 Pepelu (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Antonio Martinez.

45' +2 Pepelu (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Antonio Martinez.

45' +2 Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

45' +2 Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

45' +2 Alavés inicia un contraataque.

45' +2 Alavés inicia un contraataque.

45' +2 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

45' +2 Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

45' +2 Antonio Blanco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +2 Antonio Blanco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' +2 Pablo Maffeo se impone a Abderrahman Rebbach en un duelo aéreo.

45' +2 Pablo Maffeo se impone a Abderrahman Rebbach en un duelo aéreo.

45' +1 Valencia intenta crear peligro.

45' +1 Valencia intenta crear peligro.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 Valencia tiene el control del balón.

45' +1 Valencia tiene el control del balón.

45' +1 Ville Koski alivia la presión con un despeje.

45' +1 Ville Koski alivia la presión con un despeje.

45' Saque de portería para Valencia.

45' Saque de portería para Valencia.

45' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

45' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

45' Alavés tiene el control del balón.

45' Alavés tiene el control del balón.

45' Valencia intenta crear peligro.

45' Valencia intenta crear peligro.

45' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Alavés intenta crear peligro.

45' Antonio Blanco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Antonio Blanco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Antonio Martinez se impone a Justin De Haas en un duelo aéreo.

44' Antonio Martinez se impone a Justin De Haas en un duelo aéreo.

44' Saque de portería para Alavés.

44' Saque de portería para Alavés.

43' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

43' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

43' Valencia intenta crear peligro.

43' Valencia intenta crear peligro.

43' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

43' Alavés intenta crear peligro.

43' Alavés intenta crear peligro.

43' Alavés tiene el control del balón.

43' Alavés tiene el control del balón.

42' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

42' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

42' Valencia intenta crear peligro.

42' Valencia intenta crear peligro.

42' Pepelu alivia la presión con un despeje.

42' Pepelu alivia la presión con un despeje.

42' Alavés intenta crear peligro.

42' Alavés intenta crear peligro.

42' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Pepelu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

42' Alavés intenta crear peligro.

42' Alavés intenta crear peligro.

42' El árbitro pita tiro libre a Aaron Mayol (Valencia) por zancadillear a Antonio Blanco.

42' El árbitro pita tiro libre a Aaron Mayol (Valencia) por zancadillear a Antonio Blanco.

41' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

41' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

41' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

41' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

41' Alavés intenta crear peligro.

41' Alavés intenta crear peligro.

40' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

40' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

40' Saque de portería para Valencia.

40' Saque de portería para Valencia.

40' Pablo Ibanez (Alavés) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

40' Pablo Ibanez (Alavés) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.

40' Centro de Angel Perez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

40' Centro de Angel Perez Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

40' Alavés intenta crear peligro.

40' Alavés intenta crear peligro.

40' Javier Guerra se impone a Antonio Blanco en un duelo aéreo.

40' Javier Guerra se impone a Antonio Blanco en un duelo aéreo.

40' Saque de portería para Valencia.

40' Saque de portería para Valencia.

39' Angel Perez crea una ocasión de gol para su compañero.

39' Angel Perez crea una ocasión de gol para su compañero.

39' Antonio Martinez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

39' Antonio Martinez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

39' Alavés intenta crear peligro.

39' Alavés intenta crear peligro.

39' Alavés tiene el control del balón.

39' Alavés tiene el control del balón.

39' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

39' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

39' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

39' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

39' Valencia intenta crear peligro.

39' Valencia intenta crear peligro.

39' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

39' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

39' Valencia intenta crear peligro.

39' Valencia intenta crear peligro.

38' Valencia tiene el control del balón.

38' Valencia tiene el control del balón.

38' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

38' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

38' Alavés intenta crear peligro.

38' Alavés intenta crear peligro.

38' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

38' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

38' El árbitro pita tiro libre a Guido Rodriguez (Valencia) por zancadillear a Antonio Martinez.

38' El árbitro pita tiro libre a Guido Rodriguez (Valencia) por zancadillear a Antonio Martinez.

37' Alavés intenta crear peligro.

37' Alavés intenta crear peligro.

37' Fuera de juego señalado a Filip Ugrinic (Valencia).

37' Fuera de juego señalado a Filip Ugrinic (Valencia).

37' Valencia intenta crear peligro.

37' Valencia intenta crear peligro.

36' Valencia tiene el control del balón.

36' Valencia tiene el control del balón.

36' José Gayà alivia la presión con un despeje.

36' José Gayà alivia la presión con un despeje.

36' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Nahuel Tenaglia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Valencia intenta crear peligro.

35' Valencia intenta crear peligro.

35' Valencia tiene el control del balón.

35' Valencia tiene el control del balón.

35' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Pablo Maffeo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Posesión de balón: Alavés: 41 %, Valencia: 59 %.

35' Posesión de balón: Alavés: 41 %, Valencia: 59 %.

35' Alavés intenta crear peligro.

35' Alavés intenta crear peligro.

34' Alavés tiene el control del balón.

34' Alavés tiene el control del balón.

34' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

34' Ville Koski alivia la presión con un despeje.

34' Javier Guerra alivia la presión con un despeje.

34' Javier Guerra alivia la presión con un despeje.

34' Alavés intenta crear peligro.

34' Alavés intenta crear peligro.

34' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

34' Pepelu Valencia intercepta un centro dirigido al área.

34' Alavés intenta crear peligro.

34' Alavés intenta crear peligro.

34' José Gayà alivia la presión con un despeje.

34' José Gayà alivia la presión con un despeje.

34' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

34' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

33' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

33' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

33' Un jugador de Alavés envía un pase largo al área contraria.

33' Un jugador de Alavés envía un pase largo al área contraria.

33' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

33' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

33' Justin De Haas rechaza con éxito el disparo.

33' Justin De Haas rechaza con éxito el disparo.

33' Un remate de Angel Perez es rechazado.

33' Un remate de Angel Perez es rechazado.

33' Centro de Abderrahman Rebbach Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Centro de Abderrahman Rebbach Alavés que llega con éxito a un compañero en el área.

33' Alavés intenta crear peligro.

33' Alavés intenta crear peligro.

32' Alavés tiene el control del balón.

32' Alavés tiene el control del balón.

32' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

32' Antonio Sivera Alavés intercepta un centro dirigido al área.

32' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

32' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

32' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

32' Valencia intenta crear peligro.

32' Valencia intenta crear peligro.

32' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Aaron Mayol hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

32' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

32' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Pepelu alivia la presión con un despeje.

31' Pepelu alivia la presión con un despeje.

31' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

31' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Valencia intenta crear peligro.

31' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

31' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

31' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

31' Lucas Boye alivia la presión con un despeje.

31' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

31' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

30' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

30' Posesión de balón: Alavés: 39 %, Valencia: 61 %.

30' Saque de portería para Valencia.

30' Saque de portería para Valencia.

30' Alavés intenta crear peligro.

30' Alavés intenta crear peligro.

30' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

30' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

29' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Alavés intenta crear peligro.

29' Alavés intenta crear peligro.

29' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

29' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

29' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

29' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

29' Alavés intenta crear peligro.

29' Alavés intenta crear peligro.

29' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

29' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

28' Alavés intenta crear peligro.

28' Alavés intenta crear peligro.

28' Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

28' Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

28' Alavés inicia un contraataque.

28' Alavés inicia un contraataque.

28' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

28' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

28' Saque de portería para Valencia.

28' Saque de portería para Valencia.

23' ¡Parada crucial del Antonio Sivera!

23' ¡Parada crucial del Antonio Sivera!

28' Pablo Ibanez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

28' Pablo Ibanez (Alavés) hace un disparo que va desviado.

27' Alavés inicia un contraataque.

27' Alavés inicia un contraataque.

27' Lucas Boye hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

27' Lucas Boye hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

27' Valencia tiene el control del balón.

27' Valencia tiene el control del balón.

27' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

27' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

27' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

27' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

27' Valencia intenta crear peligro.

27' Valencia intenta crear peligro.

26' Entrada peligrosa de Lucas Boye (Alavés) sobre Guido Rodriguez.

26' Entrada peligrosa de Lucas Boye (Alavés) sobre Guido Rodriguez.

26' Saque de portería para Valencia.

26' Saque de portería para Valencia.

26' Lucas Boye (Alavés) hace un disparo que va desviado.

26' Lucas Boye (Alavés) hace un disparo que va desviado.

26' Denis Suárez crea una ocasión de gol para su compañero.

26' Denis Suárez crea una ocasión de gol para su compañero.

25' Alavés intenta crear peligro.

25' Alavés intenta crear peligro.

25' Alavés tiene el control del balón.

25' Alavés tiene el control del balón.

25' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

25' Denis Suárez alivia la presión con un despeje.

25' Antonio Martinez se impone a Aaron Mayol en un duelo aéreo.

25' Antonio Martinez se impone a Aaron Mayol en un duelo aéreo.

25' Posesión de balón: Alavés: 35 %, Valencia: 65 %.

25' Posesión de balón: Alavés: 35 %, Valencia: 65 %.

24' Fuera de juego señalado a Pepelu (Valencia).

24' Fuera de juego señalado a Pepelu (Valencia).

24' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

24' Ville Koski Alavés intercepta un centro dirigido al área.

24' Centro de Pablo Maffeo Valencia que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Centro de Pablo Maffeo Valencia que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Valencia intenta crear peligro.

24' Valencia intenta crear peligro.

24' Antonio Martinez Alavés intercepta un centro dirigido al área.

24' Antonio Martinez Alavés intercepta un centro dirigido al área.

24' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

24' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

23' Filip Ugrinic dispara desde fuera del área, pero Antonio Sivera logra controlar el balón.

23' Filip Ugrinic dispara desde fuera del área, pero Antonio Sivera logra controlar el balón.

23' Arnaut Danjuma (Valencia) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

23' Arnaut Danjuma (Valencia) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

23' Ville Koski rechaza con éxito el disparo.

23' Ville Koski rechaza con éxito el disparo.

23' [player 1] (Valencia) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

23' [player 1] (Valencia) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.

23' Arnaut Danjuma (Valencia) saca el córner desde la izquierda.

23' Arnaut Danjuma (Valencia) saca el córner desde la izquierda.

23' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

23' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

23' Un remate de Hugo Duro es rechazado.

23' Un remate de Hugo Duro es rechazado.

23' Valencia intenta crear peligro.

23' Valencia intenta crear peligro.

22' Valencia tiene el control del balón.

22' Valencia tiene el control del balón.

22' Alavés intenta crear peligro.

22' Alavés intenta crear peligro.

22' Pablo Maffeo dispara desde fuera del área, pero Antonio Sivera logra controlar el balón.

22' Pablo Maffeo dispara desde fuera del área, pero Antonio Sivera logra controlar el balón.

21' Antonio Blanco, amonestado por conducta violenta.

21' Antonio Blanco, amonestado por conducta violenta.

21' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

21' Filip Ugrinic saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

21' Se reanuda el partido.

21' Se reanuda el partido.

21' Javier Guerra, amonestado por conducta violenta.

21' Javier Guerra, amonestado por conducta violenta.

21' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

21' El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.

20' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

20' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

20' Valencia intenta crear peligro.

20' Valencia intenta crear peligro.

20' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

20' Posesión de balón: Alavés: 40 %, Valencia: 60 %.

20' Ville Koski es penalizado por empujar a Hugo Duro

20' Ville Koski es penalizado por empujar a Hugo Duro

19' Valencia tiene el control del balón.

19' Valencia tiene el control del balón.

19' José Gayà alivia la presión con un despeje.

19' José Gayà alivia la presión con un despeje.

19' Alavés intenta crear peligro.

19' Alavés intenta crear peligro.

19' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

19' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

19' Alavés intenta crear peligro.

19' Alavés intenta crear peligro.

17' Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

17' Fuera de juego señalado a Arnaut Danjuma (Valencia).

18' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Valencia por fuera de juego.

18' ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Valencia por fuera de juego.

17' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.

17' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Valencia.

17' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

17' Javier Guerra crea una ocasión de gol para su compañero.

17' G O O O O O O L - marca el Valencia.

17' G O O O O O O L - marca el Valencia.

17' Valencia intenta crear peligro.

17' Valencia intenta crear peligro.

17' Ville Koski es penalizado por empujar a Hugo Duro

17' Ville Koski es penalizado por empujar a Hugo Duro

17' Valencia tiene el control del balón.

17' Valencia tiene el control del balón.

16' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' José Gayà hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

16' Alavés intenta crear peligro.

16' Alavés intenta crear peligro.

16' Pepelu alivia la presión con un despeje.

16' Pepelu alivia la presión con un despeje.

16' Saque de portería para Alavés.

16' Saque de portería para Alavés.

16' Guido Rodriguez (Valencia) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

16' Guido Rodriguez (Valencia) intenta anotar con un disparo desde fuera del área, pero va lejos del marco.

16' Valencia intenta crear peligro.

16' Valencia intenta crear peligro.

15' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

15' Alavés saca de banda en su mitad del campo.

15' Valencia intenta crear peligro.

15' Valencia intenta crear peligro.

15' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

15' Pablo Maffeo alivia la presión con un despeje.

15' Alavés intenta crear peligro.

15' Alavés intenta crear peligro.

15' El árbitro pita tiro libre a Filip Ugrinic (Valencia) por zancadillear a Denis Suárez.

15' El árbitro pita tiro libre a Filip Ugrinic (Valencia) por zancadillear a Denis Suárez.

15' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Denis Suárez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Valencia tiene el control del balón.

15' Valencia tiene el control del balón.

15' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Guido Rodriguez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Alavés intenta crear peligro.

15' Alavés intenta crear peligro.

14' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Valencia intenta crear peligro.

14' Valencia intenta crear peligro.

14' Abderrahman Rebbach (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Guido Rodriguez.

14' Abderrahman Rebbach (Alavés) va demasiado lejos y derriba a Guido Rodriguez.

13' Alavés intenta crear peligro.

13' Alavés intenta crear peligro.

13' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

13' A las manos de Antonio Sivera, que sale y se apodera del balón.

13' Valencia intenta crear peligro.

13' Valencia intenta crear peligro.

13' Valencia tiene el control del balón.

13' Valencia tiene el control del balón.

12' Guido Rodriguez alivia la presión con un despeje.

12' Guido Rodriguez alivia la presión con un despeje.

12' Aaron Mayol es penalizado por empujar a Nicolas Valentini

12' Aaron Mayol es penalizado por empujar a Nicolas Valentini

11' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Alavés tiene el control del balón.

11' Alavés tiene el control del balón.

11' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Alavés saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Valencia intenta crear peligro.

11' Valencia intenta crear peligro.

10' Saque de portería para Valencia.

10' Saque de portería para Valencia.

10' José Gayà alivia la presión con un despeje.

10' José Gayà alivia la presión con un despeje.

10' Posesión de balón: Alavés: 35 %, Valencia: 65 %.

10' Posesión de balón: Alavés: 35 %, Valencia: 65 %.

10' Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

10' Justin De Haas Valencia intercepta un centro dirigido al área.

10' Denis Suárez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

10' Denis Suárez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

9' José Gayà alivia la presión con un despeje.

9' José Gayà alivia la presión con un despeje.

9' Alavés intenta crear peligro.

9' Alavés intenta crear peligro.

9' Alavés tiene el control del balón.

9' Alavés tiene el control del balón.

9' Alavés intenta crear peligro.

9' Alavés intenta crear peligro.

9' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

9' Pablo Ibanez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

8' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

8' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

8' Valencia saca de banda en su mitad del campo.

8' Alavés inicia un contraataque.

8' Alavés inicia un contraataque.

8' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

8' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

8' Valencia intenta crear peligro.

8' Valencia intenta crear peligro.

8' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

8' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

8' Valencia intenta crear peligro.

8' Valencia intenta crear peligro.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

7' Pablo Ibanez alivia la presión con un despeje.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' Valencia tiene el control del balón.

7' Pepelu alivia la presión con un despeje.

7' Pepelu alivia la presión con un despeje.

7' Alavés intenta crear peligro.

7' Alavés intenta crear peligro.

7' José Gayà (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Angel Perez.

7' José Gayà (Valencia) va demasiado lejos y derriba a Angel Perez.

7' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

7' Abderrahman Rebbach alivia la presión con un despeje.

6' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

6' Nicolas Valentini rechaza con éxito el disparo.

6' Un remate de Javier Guerra es rechazado.

6' Un remate de Javier Guerra es rechazado.

6' Valencia intenta crear peligro.

6' Valencia intenta crear peligro.

6' Valencia tiene el control del balón.

6' Valencia tiene el control del balón.

6' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

6' Stole Dimitrievski Valencia intercepta un centro dirigido al área.

6' Alavés intenta crear peligro.

6' Alavés intenta crear peligro.

6' Justin De Haas se impone a Antonio Martinez en un duelo aéreo.

6' Justin De Haas se impone a Antonio Martinez en un duelo aéreo.

5' Saque de portería para Alavés.

5' Saque de portería para Alavés.

5' Valencia intenta crear peligro.

5' Valencia intenta crear peligro.

5' Se reanuda el partido.

5' Se reanuda el partido.

5' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

5' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

5' Posesión de balón: Alavés: 19 %, Valencia: 81 %.

5' Posesión de balón: Alavés: 19 %, Valencia: 81 %.

5' Lucas Boye es penalizado por empujar a Arnaut Danjuma

5' Lucas Boye es penalizado por empujar a Arnaut Danjuma

4' Valencia intenta crear peligro.

4' Valencia intenta crear peligro.

4' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

4' Fuera de juego señalado a Antonio Martinez (Alavés).

3' Saque de portería para Alavés.

3' Saque de portería para Alavés.

3' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

3' Aaron Mayol alivia la presión con un despeje.

3' Valencia intenta crear peligro.

3' Valencia intenta crear peligro.

3' Nicolas Valentini Alavés intercepta un centro dirigido al área.

3' Nicolas Valentini Alavés intercepta un centro dirigido al área.

3' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

3' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

2' Valencia intenta crear peligro.

2' Valencia intenta crear peligro.

2' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

2' Nahuel Tenaglia alivia la presión con un despeje.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

1' Fuera de juego señalado a Lucas Boye (Alavés).

1' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

1' Nicolas Valentini alivia la presión con un despeje.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' Valencia intenta crear peligro.

1' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

1' Justin De Haas alivia la presión con un despeje.

1' Alavés intenta crear peligro.

1' Alavés intenta crear peligro.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Alavés saca, y da comienzo el partido.

1' Alavés saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Estadio Mendizorroza. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Estadio Mendizorroza. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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