Edas Butvilas - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Edas Butvilas - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 18:31
Madrid, 20 de mayo de 2026.

El tenista Lituano Edas Butvilas(253) se enfrenta en Octavos de final del torneo Geneva Open al tenista kazajo Alexander Bublik(10) este miércoles a las 19:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Edas Butvilas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (3-6, 1-6) Edas Butvilas
17/05/2026 Geneva Open, Qualification (Cuartos de final) James Duckworth 0-2 (5-7, 6-7) Edas Butvilas
16/05/2026 Geneva Open, Qualification (Octavos de final) Edas Butvilas 2-0 (6-4, 6-1) Alexandre Muller
12/05/2026 Tunis (Dieciseisavos de final) Kimmer Coppejans 2-0 (6-4, 7-6) Edas Butvilas
02/05/2026 Shymkent 2 (Semifinal) Edas Butvilas 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Buvaysar Gadamauri

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Alexander Bublik
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Bublik
25/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 0-2 (2-6, 5-7) Stefanos Tsitsipas
14/04/2026 BMW Open (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-4, 6-2) Alexander Bublik
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-0) Alexander Bublik

