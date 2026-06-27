Egipto - Irán, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Egipto - Irán: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Egipto, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lumen Field de Seattle, en EE. UU. ante Irán este sábado a las 05:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 3 contra Nueva Zelanda, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Irán ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Irán, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Egipto 4 2 2 Clasificado Irán 2 2 3 Tercero ¿? Bélgica 2 2 4 Eliminado Nueva Zelanda 1 2

-Onces iniciales probables.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Ahmed Abou El Fotouh; Marwan Ateya, Mohanad Lasheen, Mostafa Ziko, Mohamed Salah, Emam Ashour, Omar Marmoush.

IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Ehsan Haji Safi; Alireza Jahanbakhsh, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi, Mehdi Taremi.

-Últimos Resultados de Egipto.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt

-Últimos Resultados de Irán.