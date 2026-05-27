Elina Svitolina - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Elina Svitolina - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: miércoles, 27 mayo 2026 12:32
Madrid, 27 de mayo de 2026.

La tenista ucraniana Elina Svitolina(7) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Kaitlin Quevedo(126) este miércoles a las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) Anna Bondar
16/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Final) Coco Gauff 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) Elina Svitolina
14/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Semifinal) Iga Swiatek 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) Elina Svitolina
13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Nikola Bartunkova

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (7-6, 7-6) Leolia Jeanjean
22/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Guiomar Maristany 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Kaitlin Quevedo
20/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Teodora Kostovic 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Kaitlin Quevedo
19/05/2026 Roland Garros, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Nuria Brancaccio 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) Kaitlin Quevedo
28/04/2026 La Bisbal (Dieciseisavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-3, 6-0) Kaitlin Quevedo

