Espanyol - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 16:02
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Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Espanyol, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 94 37
2 Champions Real Madrid 83 37
3 Champions Villarreal 69 37
4 Champions Atlético 69 37
5 Champions Betis 57 37
6 Europa League Celta 51 37
7 Conference League Getafe 48 37
10 Permanencia Real Sociedad 45 37
11 Permanencia Espanyol 45 37
18 Descenso Girona 40 37
19 Descenso Mallorca 39 37
20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Arsen Zakharyan, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad
13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol
03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid
27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia
14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad
09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis
04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad

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