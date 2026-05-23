Espanyol - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Espanyol, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|10
| Permanencia
| Real Sociedad
| 45
| 37
|11
| Permanencia
| Espanyol
| 45
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Arsen Zakharyan, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad