Espanyol - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Espanyol, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Real Sociedad este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 3 - 4 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 10 Permanencia Real Sociedad 45 37 11 Permanencia Espanyol 45 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Edu Exposito, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan, Ramon Terrats, Pere Milla, Roberto Fernandez.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes, Carlos Soler, Takefusa Kubo, Arsen Zakharyan, Pablo Marin, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad 13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante

-Últimos Resultados del Real Sociedad.